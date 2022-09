Équipe de France : "Je n'ai jamais mis le souk dans un vestiaire", explique Giroud sur RTL

Olivier Giroud et Alban Laffont à Clairefontaine le 20 septembre 2022

Écarté du groupe France après l'élimination des Bleus en 8es de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse puis rappelé en mars dernier pour pallier le forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud sera-t-il finalement du voyage au Qatar en fin d'année (20 novembre-18 décembre) ? Encore appelé pour le rassemblement de septembre, l'avant-centre de 35 ans aux 112 sélections (48 buts) se montre en tout cas aussi disponible qu'humble.

Didier Deschamps "m'a expliqué tout simplement qu'il y avait aujourd'hui une hiérarchie établie en équipe de France, confie-t-il pour RTL et M6. Bien sûr, je la respecte, donc je suis là toujours pour apporter un plus à l'équipe et faire ce que je sais faire de mieux pour revenir. Même en étant sur le banc, j'ai toujours tiré dans le sens de l'équipe. Je n'ai jamais mis le souk dans un vestiaire, donc ça aussi c'est une notion importante à prendre en compte".

"Je suis un joueur d'équipe, poursuit l'attaquant de l'AC Milan, un 'team player' comme on dit, qui joue pour l'équipe, qui est à fond derrière le groupe et aussi les attaquants quand il marque. Quand Karim marquait à l'Euro, j'étais le premier à le féliciter, à lui sauter dessus. Mon état d'esprit reste inchangé, ma motivation la même, ma détermination aussi. Ça, ça ne bougera pas. Après, c'est le coach qui décidera".

