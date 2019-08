publié le 30/08/2019 à 17:00

Bormes-les-Mimosas, son soleil, son sable fin et désormais chaque année à la fin août, un village ambulant. "On s'apprête à ouvrir le site et on a 150 personnes à peu près dans la file d'attente et on attend 1.200 personnes la première journée."

Durant deux jours, la cité varoise accueille la dernière étape d'un concept fun conçu par la fédération française de football. Son nom : FFF tour. Ici, tout est fait pour attirer les jeunes garçons, mais aussi les filles. Comme les jumelles Cali et Mila, 11 ans : "On aimerait bien s'inscrire au foot, s'inscrire au foot à Chartres, ça nous tente".

Au cours de cette tournée, près de 40% des joueurs, sont des joueuses constate Pierre Samsonoff, le directeur du FFF tour ."On va vraisemblablement avoir une croissance de 20 à 25% du nombre de jeunes femmes dans les clubs et c'est quelque chose qui aujourd'hui est structurel dans le football français".

Pour atteindre cet objectif, la Fédération compte surfer sur la cote de sympathie de l'équipe de France féminine. À l'entrainement de reprise, Eugénie Le Sommer témoigne de cet engouement : "Les gens nous ont beaucoup suivis, beaucoup encouragés et même après la coupe du monde, on a reçu beaucoup de messages de soutien".

Pour soutenir les filières de formation féminines, la fédération française de football a prévu d'investir plus de 15 millions d'euros.