publié le 07/07/2019 à 17:24

Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, a plaidé pour que les Bleues voient leurs rémunérations "augmenter maintenant", alors qu'elles sont nettement inférieures à celles versées à leurs homologues masculins. "Il serait naturel et normal d'augmenter maintenant les rémunérations des joueuses", a-t-elle déclaré.

À quelques instants de la finale de la Coupe du monde féminine de football, ce dimanche 7 juillet, Emmanuel Macron estime sur Franceinfo qu'il faut "aller progressivement" vers l'égalité salariale dans le football.

"Quand on regarde les chiffres d’audience, on vit une révolution. On est en train de se rapprocher des chiffres du football masculin. L'écart des salaires n'est pas du tout une fatalité. Il faut progressivement converger (...) La Fédération internationale et les fédérations nationales doivent avoir une politique qui doit converger vers cela. On a des grandes équipes. On va aller vers une forme de rééquilibrage, c’est indispensable", a plaidé Emmanuel Macron.