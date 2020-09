Bleues : la gardienne de but Sarah Bouhaddi refuse de jouer

publié le 21/09/2020 à 23:41

Un parcours sans faute, mais pas sans heurt pour l'équipe de France de football féminine. Les coéquipières d'Eugénie Le Sommer, qui affrontent la Macédoine mardi 22 septembre pour l'Euro 2021, subissent quelques tensions dans le vestiaire.

Quinze mois après le succès populaire de la Coupe du monde en France, les rivalités perturbent le moral de l'équipe. Récemment, la gardienne de but Sarah Bouhaddi, 149 sélections, a annoncé qu'elle ne jouerait plus en équipe de France tant que Corinne Diacre serait sélectionneuse.

Sa coéquipière à Lyon, Eugénie le Sommer salue la sincérité de la décision : "On a eu des moments difficiles, après je respecte la décision de Sarah. On sait tous que tout n'a pas été facile par le passé. Aujourd'hui, on essaye d'avancer, on s'est dit certaines choses, je pense que la coach fait aussi des efforts. Le plus important reste la performance pour se qualifier pour l'Euro".

Soutien du président de la fédération Noël le Graët

Certaines cadres de l'équipe rapprochent à Corinne Diacre son manque de dialogue, ses relations avec la presse sont glaciales. Même Noël Le Graët, le président de la fédération française de football la qualifie de "rigide", même s'il la soutient pour l'instant.

L'intéressée encaisse, mais ne renie pas ses principes pour autant : "Il est difficile de sélectionner quelqu'un qui ne veut pas porter le maillot bleu. L'équipe de France n'appartient à personne. J'ai entendu sa décision, je la respecte, mais il est important pour moi de rester concentrée sur les joueuses et le match à venir demain".