AFP

publié le 17/03/2019 à 20:16

Coup dur pour le Anthony Martial qui avait déjà décliné une convocation lors du précédent rassemblement en raison d'une blessure. L'attaquant de Manchester United, touché au genou droit, a déclaré forfait pour les matches des Bleus contre la Moldavie et l'Islande et est remplacé par Thomas Lemar (Atletico de Madrid), a annoncé la Fédération à la veille du rassemblement à Clairefontaine.



L'équipe de France se rend vendredi 22 mars en Moldavie, avant de recevoir l'Islande le lundi 25 mars suivant au Stade de France, en éliminatoires de l'Euro 2020. Anthony Martial, 23 ans et 18 sélections, "souffre de problèmes récurrents au genou droit. Il a à nouveau ressenti de fortes douleurs après le match de samedi contre Wolverhampton" en Coupe d'Angleterre, explique la FFF.

Le champion du monde Thomas Lemar, 23 ans et 14 sélections, va quant à lui retrouver les Bleus, alors qu'il connaît une période très difficile en club, à l'Atletico de Madrid, où il peine à s'imposer depuis son arrivée en provenance de Monaco cet été.

La liste des 23 pour Moldavie-France et France-Islande :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (PSG), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Everton)



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombélé (Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)



Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Thomas Lemar (Atletico de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille)