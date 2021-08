Equipe de France de football : "Il faut garder une certaine ossature", estime Robert Pirès

Didier Deschamps dévoilera ce jeudi 26 août, à 14h, sa première liste des 23 joueurs convoqués en équipe de France depuis le fiasco de l'Euro 2021 (élimination contre la Suisse en huitièmes). Alors que se profile la coupe du monde 2022 au Qatar dans un an et demi, Robert Pirès, consultant RTL et M6, estime qu'il "faut garder une certaine ossature" dans l'effectif et ne pas tout chambouler, malgré les déceptions.

Le champion du monde 1998 considère d'ailleurs qu'Olivier Giroud est toujours indispensable aux Bleus, malgré son faible temps de jeu la saison dernière avec Chelsea et le retour de Karim Benzema en sélection : "Olivier a un état d'esprit irréprochable et c'est l'un des seuls joueurs qui accepterait d'être sur le banc en équipe de France. Sportivement, il a toujours été au rendez-vous et il a un profil atypique dont Didier Deschamps aura forcément besoin dans un match", affirme-t-il. Par ailleurs, et malgré les performances très bonnes de Mike Maignan, l'ex-joueur d'Arsenal estime que Hugo Lloris reste indispensable dans les buts en tant que capitaine : "C'est un relais entre l'entraîneur et les joueurs."

Il ne fait cependant aucun doute pour Robert Pirès qu'un nouveau cycle doit être enclenché sur certains postes, comme au milieu de terrain : "Il faut préparer l'avenir, assure-t-il, Aurélien Tchouameni, par exemple, réalise de très grandes performances avec l'AS Monaco depuis une saison et sa présence dans le groupe serait méritée", ajoutant néanmoins qu'il n'avait pas encore "le bagage pour prendre la place de Paul Pogba ou N'golo Kanté en tant que titulaire."