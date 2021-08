Équipe de France : quels changements dans la liste de Deschamps ?

Plus de deux mois après l'élimination face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro, l'équipe de France doit se préparer pour trois matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Au programme, la Bosnie-Herzégovine le 1er septembre, un déplacement en Ukraine le 4 septembre et la réception de la Finlande le 7 septembre. Ce jeudi 26 août à 14 heures, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annonce sa liste des 26, qui devrait subir des changements.

Déjà frappée par les blessés à l'Euro, l'équipe de France ne devrait pas y échapper non plus en septembre. Marcus Thuram souffre du genou droit, a dû quitter le terrain le week-end dernier. Kingsley Coman a raté le match contre Cologne. De son côté, Ousmane Dembélé n'est toujours pas rétabli de sa blessure de l'Euro.

La défense, et surtout les latéraux, un secteur en souffrance chez les Bleus, seront un vrai casse-tête pour Didier Deschamps. Lucas Hernandez a été opéré du genou, et n'est pas encore remis. A l'opposé du terrain, Benjamin Pavard, touché à la cheville, ne sera pas non plus rétabli pour faire le voyage avec la sélection.

Un véritable chantier

Si les gardiens ne devraient pas trop bouger, la défense est en reconstruction. Theo Hernandez (le frère de Lucas, ndlr) pourrait saisir sa chance sur les ailes, tandis que Léo Dubois n'a pas vraiment réussi son début de saison, pourrait payer par une non-sélection, tout comme Clément Lenglet, décevant et fautif à l'Euro.

Auteur d'une master-class avec Manchester United pour son premier match et déjà 5 fois passeur décisif en 2 rencontres, Paul Pogba devrait faire du bien au milieu de terrain ou Moussa Sissoko, Thomas Lemar et Corentin Tolisso pourraient perdre leur place.

En attaque, Karim Benzema pourrait de nouveau être appelé, toujours affûté avec le Real Madrid, tout comme Olivier Giroud, auteur d'une très bonne préparation du côté de sa nouvelle maison à l'AC Milan. Mais il y a de la place en attaque, et des jeunes pourraient bien recevoir leur premier appel, comme Moussa Diaby, 22 ans et leader de l'attaque de Leverkusen en Allemagne.