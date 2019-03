Équipe de France : "C'est pas que je me la pète, c'est que j'ai confiance", assure Pavard

Philippe Sanfourche

publié le 26/03/2019 à 13:24

Héros du 8e de finale de la Coupe du Monde France-Argentine avec une demi-volée entrée dans la légende du sport français, Benjamin Pavard est passé tout près d'offrir au public du Stade de France une réplique de sa fameuse frappe, lundi 25 mars face à l'Islande (4-0). D'abord à la 41e minute puis, surtout, à la 58e, dans un copier-coller qui est passé à ras du poteau du gardien islandais.



Voilà une performance qui va lui faire un bien fou, au cœur d'une saison compliquée avec son club de Stuttgart (16e sur 18 du championnat d'Allemagne), et qui va pour un moment mettre fin à son apport en Bleu. "C'est sûr qu'après la Coupe du Monde c'est pas facile", a concédé le défenseur de 22 ans à l'issue de la rencontre. "Pour certains joueurs on a eu quelques situations délicates on avait du mal à se remettre dedans".

"Moi j'ai confiance en moi, a repris le natif de Maubeuge. C'est pas que je me la pète, c'est que j'ai confiance en mon football. Après, c'est certaines personnes qui disaient que j'étais en dedans mais moi je me sentais bien. Je remercie le sélectionneur pour sa confiance". En club, Pavard rejoindra le Bayern Munich l'été prochain.