64 matches, 32 équipes, 1 coupe. Après un mois de compétition, la Coupe du Monde s'est achevée sur le sacre de l'équipe de France. Un mois de ferveur où les 32 équipes qualifiées ont toutes, plus ou moins, rêvé de décrocher le Graal.



Mais c'est bel et bien les Bleus, après avoir éliminé l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique et la Croatie, qui se sont offerts cette récompense suprême. Portée par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, pour ne citer qu'eux, la France a décroché sa deuxième étoile au terme d'une compétition où critiques, stress et euphorie se sont succédés.



Un Mondial marqué par certains buts splendides. Comme à chaque fois, plusieurs joueurs ont été particulièrement inspirés et ont inscrit de véritables bijoux. Français, Russes, Argentins ou Anglais... Retour sur les plus belles réalisations de cette Coupe du Monde 2018.

1. Benjamin Pavard (France)

Nul doute que ce but restera dans les annales du football français. En huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Benjamin Pavard, méconnu du grand public, s'est fait un nom en inscrivant un but splendide alors que les Bleus étaient dos au mur au retour des vestiaires face à l'Argentine.



Le latéral droit, joueur de Stuttgart en Allemagne, s'est alors posé en héros en claquant une reprise de volée surréaliste à l'entrée de la surface. Une pure merveille qui truste logiquement la première place. Un geste que l'Espagnol Nacho avait, presque, aussi bien réussi un peu plus tôt dans la compétition.

2. Denis Cheryshev (Russie)

La Russie voulait créer l'exploit à domicile. Si elle n'a pas réussi à aller au bout de son rêve, éliminée en quarts de finale, la Sbornaïa a malgré tout séduit. En première ligne ? Denis Cheryshev. Meilleur buteur des siens avec quatre réalisations, le milieu de terrain a été l'auteur de certaines pépites. Contre l'Arabie Saoudite tout d'abord, mais aussi, et surtout, contre la Croatie, en quarts de finale. Une frappe enroulée de 25 mètres qui termine sa route dans la lucarne de Danijel Subasic.

3. Ricardo Quaresma (Portugal)

C'est sûrement l'un des plus grands spécialistes des extérieurs du pied. Ricardo Quaresma l'a prouvé dans ce Mondial lors du match face à l'Iran. Le joueur du Besiktas a exécuté sa spéciale avec une frappe imparable de l'extérieur du pied droit après un une-deux avec Adrien Silva. On ne peut que s'incliner.

4. Angel Di Maria (Argentine)

Benjamin Pavard n'est pas le seul à avoir marqué les esprits lors du huitième de finale entre la France et l'Argentine. Mené au score, l'Albiceleste est revenue une première fois au score grâce à un splendide but d'Angel Di Maria. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, laissé seul à 25 mètres des buts, a décroché une splendide frappe qui a terminé sa course dans la lucarne d'Hugo Lloris.



Difficile de tous les citer. Cristiano Ronaldo ou Kierian Trippier, auteurs chacun d'un coup franc, se sont aussi parfaitement illustrés dans cette Coupe du Monde. On vous laisse juger désormais.