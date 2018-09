VIDÉO - Allemagne-France : la semelle de Rüdiger sur Pavard

publié le 07/09/2018 à 00:33

Un geste impressionnant, non sanctionné par l’arbitre. Benjamin Pavard a été victime d’une semelle par le défenseur allemand Antonio Rüdiger ce jeudi 6 septembre en ouverture de la nouvelle Ligue des nations de l'UEFA. Ce dernier s’est littéralement essuyé les crampons sur le cou du latéral des Bleus, dès la deuxième minute de jeu. Pour autant, il n’a pas été inquiété par l’arbitre. Benjamin Pavard est resté sur le sol plusieurs secondes avant de finalement se relever avec une marque impressionnante au niveau du cou.



Une rencontre entre les Bleus et la Mannschaft qui s’est achevée sur un score nul (0-0) sur la pelouse de la Fussball Arena de Munich. Les Bleus ont concédé de nombreuses occasions face à une Allemagne gonflée à bloc par les plus de 67.000 spectateurs, et une envie de revanche après l'élimination au premier tour Mondial.

#ALLFRA

Sur un débordement de Rudiger, Benjamin Pavard – je crois que maintenant vous connaissez – tacle pour récupérer le ballon ! Mais le défenseur de Stuttgart se fait piétiner le torse et le cou dans l’action ! OUCH https://t.co/798nvqWieW — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 septembre 2018

#ALLFRA

Le passage de Rudiger sur Pavard a laissé des traces... pic.twitter.com/8QcSqAZKTv — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 septembre 2018