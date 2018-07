publié le 25/07/2018 à 11:46

C'est une rencontre au sommet qui se prépare. L'acteur Jean-Paul Rouve, emblématique Jeff Tuche au cinéma, a accepté l'invitation de Benjamin Pavard, surnommé à son grand dam comme le patriarche de la famille Tuche, à cause de sa coupe de cheveux



Dans un entretien pour L'Équipe le 20 juillet dernier, le défenseur des Bleus, a ainsi proposé à l'acteur de le rencontrer afin de partager un cornet de frites. "Jeff Tuche, franchement, c'est marrant. D'ailleurs, s'il lit cette interview, qu'il vienne manger des frites avec moi ! C'est le seul point commun que j'ai avec lui. Les cheveux, pas trop", commente ainsi Benjamin Pavard, pris au mot par Jean-Paul Rouve.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'acteur actuellement en vacances en Norvège déclare ainsi à Benjamin Pavard : "J'ai lu que tu voulais manger des frites avec moi... Avec grand plaisir ! Quand tu veux, on mange des frites. (...) Mon gars, contacte-moi et on va se manger des frites !", avant de conclure, avec l'accent du Nord : "Je suis bien d'accord avec toi, tu n'as pas du tout la même coupe de cheveux que Jeff Tuche. Lui c'est plus mousseux, tu vois". Les fans attendent maintenant la vidéo de la dégustation.