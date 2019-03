publié le 08/03/2019 à 16:20

À nouveau fiasco, grand remue-ménage ? Au surlendemain de l'élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, la troisième de suite pour un club qui vise ouvertement la victoire finale, le Paris Saint-Germain reste au centre de l'actualité footballistique, même si Rennes en occupe les premières pages.



D'un côté, il y a la question de l'organigramme d'un club traumatisé. Quid du président Nasser Al-Khelaïfi, du directeur sportif Antero Henrique, mais aussi de l'entraîneur Thomas Tuchel ? L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, va-t-il renverser la table ? Laisser Al-Khelaïfi procéder à des ajustements ?

Et puis, forcément, se pose et se posera jusqu'à la fin de la saison - qui risque d'être longue sans la compétition phare - la question des joueurs. Kylian Mbappé et Neymar, figures de proue du projet actuel et à venir, peuvent-ils être tentés d'abandonner ce navire qui ne leur permettra pas, en 2019 en tout cas, d'obtenir le Ballon d'Or ?

Dani Alves, Cavani et Di Maria vers la sortie ?

Jusqu'à preuve du contraire, Paris, malgré la menace du fair-play financier, tient absolument à conserver le Brésilien et le Français, et ces derniers, surtout le natif de Bondy, souhaitent s'inscrire sur la durée. C'est aussi le cas des Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti. Gianluigi Buffon, lui, a prolongé d'un an et ne sera a priori pas poussé vers la sortie malgré sa bourde sur le deuxième but de Manchester United.



Pour l'autre figure très expérimentée du vestiaire, Dani Alves (35 ans), la tendance semble en revanche à un départ, selon Le Parisien. Le Brésilien ne dirait pas non à une expérience en Angleterre. Le quotidien francilien ajoute la possibilité de voir partir Edinson Cavani et Angel Di Maria en cas d'offres conséquentes.

Meunier, Nkunku et Jesé en tête de liste

Selon plusieurs sources, le PSG va devoir trouver près de 150 millions d'euros d'ici au 30 juin pour équilibrer ses comptes. L'idée première ne serait pas de céder les meilleurs éléments du groupe, les plus "bankables". Mais en fonction des dirigeants qui resteront, de l'audit probable après le naufrage, rien ne semble à écarter dans un club décidément à part.



De son côté, L'Équipe croit savoir que les premiers joueurs visés par un transfert sont le Belge Thomas Meunier, le jeune Français Christopher Nkunku et l'Espagnol Jesé, actuellement en prêt au Bétis Séville, tout comme le Brésilien Giovani Lo Celso, dont l'option d'achat est fixée à 25 millions d'euros. À Paris, l'été sera chaud.