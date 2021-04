publié le 17/04/2021 à 23:15

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h pour trois heures de direct, de débats et d'information. Samedi 17 avril, Philippe Sanfourche, entouré de Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Raymond Aabou, recevait le milieu de terrain français de l'AS Rome Jordan Veretout.

Prêté par la Fiorentina, l'ancien joueur de Nantes et Saint-Étienne notamment, réalise sans doute la meilleur saison de sa carrière à 28 ans. Il est devenu fin février le deuxième Français de l'histoire à inscrire 10 buts en championnat d'Italie sur une saison après un certain Michel Platini. Respect.

Au sommaire également, le débrief des matches Angers-Rennes et Marseille-Lorient, les dernières infos avant la suite de la 33e journée, dimanche 18 avril, avec notamment les affiches PSG - Saint-Étienne, Bordeaux - Monaco et Nantes - Lyon, et la rubrique "RTL Petit Pont" où la parole est donnée aux enfants.

Place ensuite au "Conseil de l’Europe" puis au "Défootoir" avec Émilie Roos, et enfin aux débats dans la dernière heure de l'émission.