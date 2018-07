Troyes-Marseille : l'OM s'impose sur le fil et recolle à l'OL

publié le 15/04/2018 à 16:15

Le suspense continue. Après la victoire (3-0) de l'Olympique lyonnais, les Marseillais était provisoirement trois points derrière leur rival. Mais les hommes de Rudi Garcia ont comblé l'écart dimanche 15 avril en s'imposant à Troyes (3-2). Les Lyonnais restent néanmoins à la troisième place, grâce à une meilleure différence de buts.



Les joueurs de l'ESTAC de Troyes avaient pourtant bien démarré la partie, en marquant dès la première minute de jeu. Les olympiens ont égalisé dans la foulée. Mais ces derniers ont été menés jusqu'à ce que Mitroglou, entré à la place de Njie, n'inscrive le but de l'égalisation. Et c'est finalement Florian Thauvin qui a délivré les phocéens avec une superbe reprise de volée en toute fin de match.



Marseille n'a pas été flamboyant, mais Marseille a gagné, et c'est ce que retiendra sans doute l'entraîneur phocéen Rudi Garcia, exclu en début de seconde période pour avoir protesté trop vertement. Pour Troyes, qui a encore réalisé une belle prestation, à l'image de son gardien Erwin Zelezny, l'histoire se répète... Le dénouement cruel de la rencontre laisse le promu aubois à la 19e et avant-dernière place, à égalité avec le barragiste, Lille, et à une longueur de Toulouse, dont le match à Caen a été reporté samedi.

L1-33e journée : programme et classement

Vendredi 13 avril :

20h45 : Angers - Nice (1-1)



Samedi 14 avril :

17h00 : Lyon - Amiens (3-0)

20h00 : Caen - Toulouse

Lille - Guingamp

Nantes - Dijon

Rennes - Metz

Strasbourg - Saint-Étienne



Dimanche 15 avril :

15h00 : Montpellier - Bordeaux

17h00 : Troyes - Marseille

21h00 : PSG - Monaco