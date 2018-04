publié le 12/04/2018 à 21:40

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Vélodrome pour ce quart de finale retour entre l'Olympique de Marseille et le RB Leipzig. Dernier représentant français en Coupe d'Europe, le club phocéen s'est d'abord mis en fâcheuse posture en concédant l'ouverture du score après moins de 90 secondes.



Titularisé à la place de l'international allemand Timo Werner, le Portugais Armindo Bruma trompait Yohann Pelé au bout d'une action bien mal négociée par la défense olympienne. Battu 1-0 en Allemagne à l'aller, l'OM voyait alors la qualification pour les demi-finales s'éloigner considérablement.

Mais le Vélodrome, rempli comme jamais pour une affiche européenne, reprenait espoir quelques minutes seulement plus tard (6e), sur un but contre son camp de l'Autrichien Stefan Ilsanker, pressé par Kostas Mitroglou à la suite d'un corner.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League

Marseille égalise directement ! ¿¿https://t.co/cHLdWAbqaG#OMRBL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2018

1-1 et 2-1 moins de trois minutes après dans un stade en délire. Long centre de Dimitri Payet pour la volée de Morgan Sanson au 2e poteau. Arrêt de Peter Gulacsi. Nouvelle frappe de Sanson. Le gardien hongrois encore sur la trajectoire. Mais Bouna Sarr présent dans la surface pour faire trembler les filets.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League

¿ Marseille prend maintenant l'avantage !

Quel début de match ¿¿

Déjà 3 buts en 8 minutes ¿¿https://t.co/6DsNc1cwAQ#OMRBL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2018

Plus qu'un but et l'OM serait en position de se qualifier pour les demi-finales, peut-être aux côtés de l'Atlético de Madrid et d'Arsenal. Payet a cru le marquer à la 17e d'une superbe frappe enroulée du gauche, mais l'arbitre l'a refusé pour une faute de Mitroglou après sa passe.



20 minutes plus tard, Payet bottait un coup-franc depuis la droite. À la réception dans la surface, Florian Thauvin, de retour de blessure, plaçait un plat du pied (38e). 3-1. L'OM virtuellement qualifié... jusqu'au but de l'ancien Parisien Jean-Kévin Augustin (55e). Pour passer, l'OM doit absolument marquer le 4e.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League

L'OM ne s'arrête plus ¿¿¿

¿ Marseille est virtuellement qualifié !https://t.co/0Pd6PTMDol#OMRBL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2018

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ Europa League

¿ Jean-Kévin Augustin réduit la marque pour Leipzig !

Une passe merveilleuse de Keita ¿

L'OM n'est pour l'instant plus qualifié ¿#OMRBL pic.twitter.com/IxCj3SMmCO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 avril 2018