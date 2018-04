publié le 11/04/2018 à 22:52

Au lendemain de la folle "remontada" de l'AS Rome face au FC Barcelone (victoire 3-0 après une défaite 4-1 au match aller), les deux derniers quarts de finale de cette édition 2017-2018 ont failli délivrer un nouveau renversement de situation hallucinant. Après 61 minutes de jeu au stade Santiago Bernabeu, la Juventus Turin menait 3-0 face au Real Madrid, double tenant du titre, effaçant ainsi son retard du match aller.



Les deux équipes se dirigeaient vers une prolongation indécise quand l'arbitre a désigné le point de penalty (93e) pour une faute de Benatia sur Vazquez. Après quatre minutes de palabres et un carton rouge adressé au gardien et capitaine de la Juve Buffon, Ronaldo transformait la sentence et envoyait le Real en demi-finale. Le double tenant du titre sera au rendez-vous fin avril et début mai avec l'AS Rome, Liverpool et le Bayern Munich.



[¿¿VIDEO] ¿ UEFA Champions League ¿¿

¿ Carton rouge pour Buffon

¿¿ Cristiano Ronaldo transforme le penalty et qualifie le Real Madridhttps://t.co/szbQwZWdaM#RMAJUV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ UEFA Champions League ¿¿

¿ Ce Real Madrid - Juventus débute en trombe !

¿¿ Mandžukic ouvre le score après seulement 1 minute 28 de jeu¿¿

¿¿ https://t.co/FS2cefgdmd#RMAJUV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ UEFA Champions League ¿¿

Mandžukic double la mise ! ¿¿

¿ La Juventus peut-elle le faire ?https://t.co/yk6vklYTPy#RMAJUV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT] ¿ UEFA Champions League ¿¿

¿¿ Juventus : Matuidi pour le 3-0 !!! ¿¿¿

¿ Les deux équipes sont maintenant à égalité

¿¿ https://t.co/u8lziD1YRx#RMAJUV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018

Ligue des champions : résultats et programme des quarts

Tous les matches à 20h45.

Quarts aller :



Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid : 0-3

Séville FC - Bayern Munich : 1-2



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City : 3-0

FC Barcelone - AS Rome : 4-1



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone : 3-0

Manchester City - Liverpool : 1-2



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai



Finale le samedi 26 mai à Kiev