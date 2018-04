publié le 11/04/2018 à 14:26

Avec Neymar dans ses rangs, le FC Barcelone avait réalisé l'an passé l'une des plus incroyables remontées du football moderne face au PSG (défaite 4-0 à Paris, victoire 6-1 en Espagne). Sans le Brésilien, transféré dans la capitale française quelques semaines après l'exploit, le Barça s'est pris les pieds dans le tapis à Rome (3-0), mardi 10 avril, subissant à son tour une violente "remontada".



La star auriverde a-t-elle assisté à la rencontre dans un canapé de sa villa au bord de l'océan, à quelques encablures de Rio de Janeiro ? Le journal Le Parisien ne l'indique pas dans l'article en Une de ses pages sport consacré au numéro 10 du PSG. Six semaines et demi après la grave blessure du "Ney" lors d'un classique face à l'OM, le quotidien francilien dresse un état des lieux de sa situation.

Retour à Paris durant la semaine du 23 avril ?

Opéré le 3 mars du pied droit au Brésil (pose d'une vis associée à une greffe au niveau du cinquième métatarsien), l'attaquant de 26 ans doit passer des examens médicaux, toujours dans son pays natal, samedi 14 avril. L'objectif est de savoir si la fissure est consolidée. En fonction de la réponse, un nouveau calendrier sera établi.

Depuis une douzaine de jours, le champion olympique 2016 ne porte plus d'attelle, seulement des béquilles, après avoir passé les premiers jours post-opératoires en fauteuil roulant. S'il lui est interdit de toucher à un ballon, il effectue régulièrement des exercices de musculation. Dans le meilleur des cas, il pourra reprendre la marche la semaine prochaine, avant un retour à Paris durant la semaine du 23 avril.

Objectif Russie

Il restera alors trois journées de Ligue 1 à disputer pour le PSG, plus peut-être une finale de Coupe de France. Si le club garde espoir de le voire de nouveau enfiler le maillot bleu et rouge au moins une fois, à Caen le samedi 18 mai lors de la 38e journée, l'unique objectif du joueur est d'être rétabli pour le Mondial en Russie.



Le Brésil entre dans la danse le dimanche 17 juin face à la Suisse, avant de se frotter au Costa Rica le vendredi 22 et la Serbie le mercredi 27, dans le groupe E. Il reste donc un peu plus de deux mois avant le premier match. Le compte à rebours se poursuit, sans doute prochainement au plus près des médias français.