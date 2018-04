publié le 10/04/2018 à 21:17

L'opération remontada a parfaitement commencé pour le Manchester City de Pep Guardiola. Après à peine deux minutes de jeu, le Brésilien Gabriel Jesus a trouvé la faille face à Liverpool au terme d'une magnifique action à trois initiée par Fernandinho et prolongée par Sterling, passeur décisif.



Pour renverser une situation très mal embarquée après la gifle reçue à Anfield Road six jours plus tôt (3-0), Guardiola a décidé d'aligner un 3-4-3 très offensif, avec seulement trois défenseurs dont le Français Aymeric Laporte. Choix payant jusqu'à la 56e minute et l'égalisation signée Mohamed Salah. City doit désormais marquer quatre buts sans en prendre pour réaliser l'exploit.

Les autres quarts retour opposent l'AS Rome au FC Barcelone mardi 10 avril (4-1 pour les Catalans à l'aller), et le lendemain le Real Madrid à la Juventus Turin (3-0 pour les partenaires de Cristiano Ronaldo en Italie) et le Bayern Munich au Séville FC (2-1 en faveur des Bavarois après 90 minutes).



Ligue des champions : résultats et programme des quarts

Tous les matches à 20h45.



Quarts aller :



Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid : 0-3

Séville FC - Bayern Munich : 1-2



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City : 3-0

FC Barcelone - AS Rome : 4-1



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone

Manchester City - Liverpool



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai



Finale le samedi 26 mai à Kiev