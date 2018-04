VIDÉO - AS Rome-FC Barcelone : le but de Dzeko

publié le 10/04/2018 à 21:39

Opération remontada en cours pour Manchester City face à Liverpool et pour l'AS Rome contre le FC Barcelone. Battu 4-1 au Camp Nou il y a six jours, les Italiens ont marqué les premiers au stade olympique. Il n'a fallu que cinq minutes au Bosnien Edin Dzeko pour prendre le dessus sur la défense catalane et sur le Fraançais Samuel Umtiti avant de tromper Andre Ter Steigen.



Alignée en 3-5-2, la Roma doit encore marquer deux fois pour atteindre le dernier carré. Le Barça compte sur son duo d'attaquants Lionel Messi-Luis Suarez pour éteindre les espoirs de la Louve. Ousmane Dembélé est sur le banc des remplaçants.

Les deux derniers quarts retour opposeront mercredi 11 avril (20h45) le Real Madrid à la Juventus Turin (3-0 pour les partenaires de Cristiano Ronaldo en Italie) et le Bayern Munich au Séville FC (2-1 en faveur des Bavarois après 90 minutes).

Ligue des champions : résultats et programme des quarts

Tous les matches à 20h45.



Quarts aller :



Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid : 0-3

Séville FC - Bayern Munich : 1-2



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City : 3-0

FC Barcelone - AS Rome : 4-1



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone

Manchester City - Liverpool



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai



Finale le samedi 26 mai à Kiev