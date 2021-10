OM-PSG : Marseille va battre Paris dimanche 24 octobre, annonce Florian Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 23 octobre, il l'annonce dans sa "Grosse cote" : l'OM va remporter le choc de clôture de la 11e journée de Ligue 1 face au PSG, dimanche 24 octobre (20h45).

Un pari osé car Marseille n'a plus battu Paris dans son stade Vélodrome depuis près de 10 ans, le 27 novembre 2011 (3-0, buts de Loïc Rémy, Morgan Amalfitano et André Ayew), même si Dimitri Payet et ses partenaires avaient réussi à mettre fin à la malédiction en s'imposant au Parc des Princes en début de saison dernière (0-1).

Alors pourquoi croire à un nouveau succès des Phocéens ? Parce que "ce 'Clasico-là', il n’est pas comme les autres, répond Gazan. Celui-là, l’OM, plus que jamais, va avoir envie de l’emporter. D’abord parce que gagner, ce serait célébrer un double anniversaire : celui du tout premier OM-PSG de l’histoire, il y a presque 50 ans, le 12 décembre 1971 (Marseille avait battu 4-2 ce bébé qu’était encore le PSG) ; et donc celui, plus douloureux, de la dernière victoire de l’OM à domicile face au PSG".

L’OM jouera à 13 Florian Gazan

"Depuis le bilan est terrible au Vélodrome, concède le chroniqueur : six victoires pour Paris et seulement deux nuls. Mais dimanche il y aura le petit supplément d’âme et puis l’OM jouera à 13 : le 12e, les supporters, et le 13e, Bernard Tapie, qui est d’ailleurs à l’origine de ce 'Clasico' (...) Les joueurs de Jorge Sampaoli auront en tête que durant ses sept saisons de présidence, le 'Boss' n’a perdu qu’un seul OM-PSG au Vélodrome".