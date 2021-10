OM-PSG : 52% des Français préfèrent Paris, 41% Marseille

Pour 44% des Français et 61% des amateurs de football, l'opposition entre l'OM et le PSG a toujours un réel enjeu sportif, des chiffres en hausse de 20 et 15 points par rapport à 2015. 81% des amateurs de ballon rond estiment par ailleurs que les bons résultats de l’OM cette saison sont une bonne nouvelle pour le football français.

52% du grand public préfère le club de la capitale contre 41% qui penchent pour celui de la région Paca. Paris recueille encore plus de suffrages chez les passionnés : 58% contre 40%. Marseille reste toutefois le club qui a le plus marqué le football français (57% et 65%) et qui a les meilleurs supporters (55% et 57%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 20 et jeudi 21 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 422 amateurs de football.



1. Le "Classique" retrouve des couleurs

La rivalité sportive entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a perdu de sa superbe au cours des années 2010. La domination parisienne et les résultats en dent de scie de l’OM poussaient même 71% des Français et 53% des amateurs de football à considérer que ce match n’avait plus réellement d’enjeu sportif dans notre sondage d’octobre 2015.

À l’approche de ce premier "Classique" de la saison, les Français et les amateurs de football voient davantage d’enjeu sportif à cette rencontre. Ils sont 44% et 61% à le penser soit respectivement 20 et 15 points de plus qu’il y a six ans.

2. Les bons résultats de l’OM sont une bonne nouvelle

Si le "Classique" retrouve des couleurs, c’est aussi parce que l’OM est à nouveau séduisant en termes de jeu et de résultats. Les Phocéens pointent à la 3e place du championnat avant de recevoir leurs rivaux parisiens. Les amateurs de football se réjouissent de ces performances. Pour 81% d’entre eux, c’est une bonne nouvelle pour le football français.

78% considèrent aussi qu’il est important que Marseille ait un club au plus haut niveau, 68% pensent que les joueurs de Jorge Sampaoli conserveront un bon niveau physique durant toute la saison en dépit de principes exigeants et 64% que le club a le potentiel pour être compétitif au niveau européen.

3. Paris devant en termes de popularité

OM-PSG est aussi un match dans l’opinion. Et de ce point de vue, la balance penche de plus en plus du côté des Parisiens ces dernières années. Aujourd’hui, 52% des Français et 58% des amateurs de football préfèrent le PSG quand ils sont 41% et 40% à se prononcer en faveur de l’OM.

Notons que cette préférence est très corrélée à l’âge. La proportion des Français préférant le PSG est de 66% chez les 18-24 ans, 57% chez les 25-49 ans, 49% chez les 50-64 ans et de seulement 41% chez les 65 ans et plus. Logiquement, les habitants du quart sud-est de la France préfèrent l’OM (53%) quand ceux de la région parisienne préfèrent le PSG (67%).

4. L'OM a plus marqué l'histoire et les meilleurs supporters

Si le PSG domine de plus en plus son rival dans l’opinion, c’est notamment grâce à son effectif galactique. Les joueurs de l’OM font forcément pâle figure face aux Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos ou encore Di Maria. Pour les Français et les amateurs de football, il n’y a pas de débat, c’est le PSG qui a la meilleure équipe (67% et 78%) et qui pratique le jeu le plus spectaculaire (61% et 71%).



Mais malgré son écrasante domination des dix dernières saisons, le PSG est encore devancé par son rival sur certains critères. Les Français et les amateurs de football jugent que c’est l’OM qui a le plus marqué le football français (57% et 65%) et que le club phocéen a les meilleurs supporters (55% et 57%).



Enfin, les avis sont plus partagés sur deux critères. D’abord, Paris a le plus beau stade pour 48% des Français et 49% des amateurs de football. Ensuite, 48% des Français et 53% des amateurs de football estiment que le PSG donne la meilleure image de sa ville.

