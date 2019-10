publié le 08/10/2019 à 22:02

"Il n’y a rien à craindre" assène Lucas Hernandez. Le défenseur des Bleus se veut rassurant sur l’état de son genou après la polémique sur sa sélection en équipe de France. Une blessure qui l’a privé des deux derniers matches de son club, le Bayern Munich. "J’ai passé une IRM et tout va bien, l’hématome est parti", assure le défenseur.

Cette blessure avait provoqué une petite crise diplomatique entre l’équipe de France et le Bayern Munich, qui juge sa sélection en Bleu contraire à sa bonne convalescence. "Je comprends parfaitement le Bayern Munich", reconnaît Lucas Hernandez. "C’est un club qui pense beaucoup aux joueurs, qui veut toujours mettre ses joueurs à l’abri des blessures", précise le joueur. Pourtant, Lucas Hernandez veut mettre fin au débat : "J’écoute les ordres des chefs, et lorsque je suis en sélection je dois écouter le coach de la sélection, et surtout le docteur s’il dit que je suis apte à jouer".

Le champion du monde se tient donc à la disposition de Didier Deschamps pour les prochains matches des Bleus, vendredi 11 octobre en Islande, et lundi 14 face à la Turquie au Stade de France (20h45 sur M6). "Je me sens à 100%. Si le coach veut me faire débuter, je serai prêt à 100%", conclut le défenseur.