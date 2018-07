France-Espagne : revivez la défaite des Bleus en amical

publié le 28/03/2017 à 20:00

Portés par l'euphorie de leur première place dans le groupe A des qualifications vers le Mondial 2018 et leur potentiel incarné par le jeun e Kylian Mbappé, les Bleus de Didier Deschamps ont subi un premier coup d'arrêt depuis le match nul en Biélorussie début septembre 2016. S'il n'y a aucune conséquence sur le plan comptable, ils ont pu constater qu'il leur restait du chemin à parcourir avant de rêver à un titre de champion du monde dans un peu moins de 14 mois en Russie.



L'Espagne a concrétisé sa domination, outrageuse en première période, grâce à David Silva sur penalty (68e) puis Gerard Delofeu (77e). Lors de cette rencontre, l'arbitrage vidéo a été utilisé pour la première fois en France, conduisant au refus d'un but d'Antoine Griezmann pour hors-jeu (48e). Prochain rendez-vous pour les Français le vendredi 9 juin en Suède pour une petite finale dans le groupe A de la zone Europe.





22h54 - C'est terminé sur cette victoire 2-0 des Espagnols.



94e - Les Espagnols étalent encore leur classe au milieu avec un enchaînement de passes courtes pour ressortir le ballon.



92e - Griezmann signalé hors-jeu sur une passe de Giroud dans la surface.



90e - L'Espagne pas loin du 3e but avec ce beau mouvement conclu par une frappe de Silva à côté.



89e - Thauvin et Payet sont toujours en train de s'échauffer. Il y aura 5 minutes supplémentaires.



87e - Centre de Dembélé pour Griezmann qui place sa tête malgré l'accrochage de Carvajal mais c'est au dessus.



86e - 6e et dernier changement espagnol : Nacho relaye Alba.



85e - Aspas a remplacé Morata côté espagnol.



83e - Dembélé tente le ciseau acrobatique, c'est au dessus.



82e - Faute d'Alcantara sur Griezmann dans le camp espagnol.



79e - Bakayoko va obtenir un bon coup franc à côté du poteau de corner gauche. Avant qu'il ne soit tiré, Dembélé supplée Gameiro et Lemar succède à Tolisso.



77e - But de Deulofeu pour l'Espagne au terme d'une action somptueuse, mais c'est refusé pour un hors-jeu. Nouvel appel à la vidéo. LE BUT EST FINALEMENT VALIDÉ, à juste titre. 0-2.



75e - Koscielny se fait bander la tête après ce choc tête contre tête avec Alcantara. Le défenseur d'Arsenal se relève.



73e - Sortie de Lloris devant Deulofeu tandis que Koscielny reste au sol. Dans la foulée, Lopetegui effectue son 4e changement : Herrera à la place de Koke.



72e Giroud obtient le coup franc pour une faute de Piqué. Ça se prolonge par un corner pour les Bleus. Et encore un autre. L'Espagne se dégage à nouveau.



71e - Corner en faveur des Bleus. Griezmann le frappe, l'Espagne repousse encore le danger.



70e - Nouvelle approche française sur les buts de De Gea mais la défense espagnole se dégage tranquillement.



67e - PENALTY CONCÉDÉ PAR KOSCIELNY qui a bloqué Deulofeu. DAVID SILVA PREND LLORIS À CONTRE-PIED. 0-1. L'erreur principale est commise par Bakayoko, qui a perdu le ballon devant la surface.



66e - Pedro repique dans l'axe, frappe mais Kurzawa est là pour le contrer. Dans la foulée, le joueur de Chelsea à Deulofeu, attaquant du Milan AC prêté par Everton.



65e - Mbappé cède sa place à Giroud.



64e - Mbappé décale Kurzawa pour un nouveau centre en une touche, les Espagnols repoussent le danger.



63e - Gameiro stoppé par Piqué malgré un premier contre favorable.



62e - Giroud se prépare à entrer en jeu.



61e - Busquets éteint l'incendie sur cette passe latérale de Gameiro.



60e - Les Espagnols ont repris le contrôle du ballon après 10 minutes de flottement.



59e - Ouverture de Pedro pour Morata, qui parvient à frapper devant Koscielny, pas à cadrer.



57e - Umtiti coupe le centre de Pedro. Corner. L'arbitre signale une faute sur Koscielny du même Pedro.



55e - Carton jaune pour Jallet, coupable d'une 2e faute en trois minutes.



54e - Mbappé décale Griezmann à gauche pour un centre en 1re intention sur Gameiro, trop court pour reprendre le ballon. Les espagnols se dégagent.



53e - Faute de Morata sur Umtiti sur la relance espagnole.



52e - Thiago Alcantara remplace Andres Iniesta côté espagnol. David Silva succède pour sa part à Isco.



51e - Bakayoko accélère dans le couloir droit mais est sanctionné pour une main.



50e - Les Bleus ont parfaitement débuté cette 2e période.



48e - BUT POUR L'ÉQUIPE DE FRANCE SIGNÉ ANTOINE GRIEZMANN DE LA TÊTE. 1-0. L'arbitre fait appel à la vidéo. LE BUT EST REFUSÉ. C'est Kurzawa, qui a remisé de la tête le centre de Jallet, qui est signalé hors jeu.



46e - Première faute de Bakayoko pour casser le rythme au milieu.



22h04 - C'est reparti au Stade de France avec les Bleus au coup d'envoi.



22h02 - Les joueurs reviennent sur la pelouse. Le Monégasque Tiémoué Bakayoko remplace le Parisien Adrien Rabiot et honore sa première cape.



22h01 - Paradoxalement, les Bleus se sont créés autant d'occasions franches, deux, par Mbappé et Koscielny sur corner.



21h55 - Les chiffres de cette 1re période à sens quasiment unique :

1 - Stats ¿¿ v ¿¿ à la mi-temps

Tirs : 3 - 4

Tirs cadrés : 2 - 2

Passes : 199 - 408

Possession : 33.5% - 66.5%

Fautes : 9 - 5

Toro.





21h47 - C'est la pause sur ce score de 0-0 flatteur pour l'équipe de France tant l'Espagne a dominé ces 45 premières minutes.



45e - Frappe d'Isco directement dans les gants de Lloris.



45e - Il n'y aura pas de temps additionnel. Dembélé et Bakayaoko sont déjà à l'échauffement côté français.



43e - Gameiro, lancé en profondeur par Griezmann, parvient à reprendre le ballon avant qu'il ne sorte. L'attaquant de l'Atlético centre mais ne trouve personne malgré l'arrivée de Mbappé et Rabiot.



40e - Les Espagnols semblent toujours injouables, même s'ils s'approchent peu des buts français.



39e - Faute de Koscielny sur Morata à 35 m à gauche des buts de Lloris.



38e - Faute de Tolisso sur Iniesta dans le camp espagnol.



37e - Passe de Jallet directement dans les pieds espagnols sur cette bonne action initiée par Kanté.



36e - Griezmann revient défendre devant Morata après une perte de balle au milieu de Tolisso.



34e - Coup franc lointain de Koke parfaitement capté par Lloris.



31e - Nouveau mouvement intéressant de Mbappé, côté droit vers le centre cette fois. Les Bleus conservent enfin le ballon plusieurs secondes de suite.



30e - Accélération de Mbappé côté gauche, Ramos préfère dégager le centre en corner, le 1er pour les Bleus.



28e - Décalé dans la surface, Iniesta frappe de l'extérieur du droit, Lloris repousse, suppléé par Jallet, mais ça se rapproche sérieusement.



27e - Au tour de Koscielny de concéder le corner, devant Isco. C'est dégagé par la tête de Rabiot.



26e - Désormais 70% de possession pour l'Espagne, en démonstration technique à défaut de se montrer vraiment dangereuse devant le but de Lloris..



25e - Nouvelle alerte sur le but français, Pedro centre fort, Morata tente la Madjer mais la rate. Toujours 0-0.



24e - Les Bleus ne parviennent pas du tout à conserver le ballon, et donc à préparer leurs actions. La Roja récite son football de possession, aimante tous les ballons.



22e - Jallet intervient devant Isco. Corner, le 2e espagnol. Lloris est bousculé par Piqué. Faute en faveur des Français.



21e - Piqué intervient à propos devant Griezmann sur ce contre français mené tambour battants. Le Stade de France donne de la voix pour relancer les Bleus.



19e - Carton jaune pour Rabiot, coupable d'un pied trop haut sur Carvajal. Sûrement de la frustration de la part du Parisien, privé de ballons.



18e - Morata signalé en position de hors-jeu sur ce centre de Koke.



17e - Lloris prend son temps pour relancer... mais dégage le ballon directement en touche.



16e - 65% de possession de balle en faveur des Ibériques.



15e - Faute de Koscielny sur Morata dans le rond central. Pas de carton sur ce coup mais les Bleus souffrent.



14e - Frappe enroulée d'Iniesta du droit, c'est juste à côté du poteau gauche de Lloris, qui semblait battu. Les Bleus reculent de plus en plus face aux attaques espagnoles.



11e - Griezmann frappe le coup franc du gauche, Koscielny place sa tête mais Piqué sauve quasiment sur sa ligne. Quel geste défensif.



10e - Faute d'Iniesta sur Tolisso sur le pressing espagnol. Et maintenant faute de Koke sur Mbappé sur le côté gauche de la surface espagnole.



8e - Centre de Carvajal directement dans les gants de Lloris.



7e - Les Bleus évoluent en 4-4-2 losange avec Griezmann en soutien de Gameiro et Mbappé.



6e - Bonne défense de Koscielny devant Isco dans la surface.



5e - Superbe mouvement collectif français côté gauche avec Gameiro et Griezmann. Kurzawa centre pour Mbappé, dont la reprise du droit en une touche ne trompe pas la vigilance de De Gea.



4e - Rabiot lance Gameiro, qui élimine Piqué et centre en retrait. Aucun de ses partenaires n'a suivi.



3e - Les Bleus contrôlent le ballon, Tolisso est présent dans l'entrejeu.



2e minute - 1er corner concédé par les Bleus, Umtiti dégage de la tête ce centre de Carvajal.



21h02 - C'est parti, les Espagnols ont donné le coup d'envoi.



21h01 - La Roja va évoluer tout de blanc vêtue.



21h00 - Un hommage à Raymond Kopa est rendu avec minute d'applaudissements et images sur les écrans géants.



20h57 - Fin de l'hymne espagnol, place à La Marseillaise.



20h55 - Entrée des 22 premiers acteurs de la rencontre sur la pelouse. Le Stade de France est largement garni.



20h54 - Les joueurs sont dans le couloir menant à la pelouse.



20h51 - Côté espagnol, le sélectionneur Julen Lopetegui a chamboulé son attaque par rapport au match contre Israël vendredi dernier (4-1), avec la titularisation de Pedro et Alvaro Morata à la place de Silva et Diego Costa. Andres Iniesta passe de milieu à ailier gauche. La défense est reconduite, alors que Isco et Koke, entrés en jeu contre Israël, sont cette fois titularisés aux côtés de Sergio Busquets.



20h47 - Avec Monaco, Mbappé a inscrit 19 buts en 32 matches cette saison, dont deux en 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester City (un à l'aller, un au retour).



20h42 - Vous n'avez pas vu évoluer l'Espagne depuis son élimination en 8es de finale de l'Euro ? Voici ce qu'il faut retenir.



20h35 - Les joueurs sont à l'échauffement sur la pelouse du Stade de France.



20h32 - Revivez en vidéos les France-Espagne les plus marquants.



20h26 - Kylian Mbappé et Corentin Tolisso vont donc être titularisé pour la 1re fois en Bleu. Thomas Lemar attendra son tour mais devrait entrer en jeu en 2nde période, comme Florian Thauvin.



20h15 - Voici le 11 de départ espagnol : De Gea - Carvajal, Ramos (cap.), Piqué, Alba - Koke, Busquets, Isco - Pedro, Morata, Iniesta.



20h09 - La compo des Bleus est tombée. Sur le papier, c'est un 4-3-3 avec Tolisso au milieu et Mbappé devant.

On connaît le 11 de départ pour ce #FRAESP qui s'annonce bouillant!! ¿¿ 21h00 sur TF1 #FiersdetreBleus

20h07 - Les Bleus sont en tête de leur groupe de qualifications pour le Mondial 2018 avec 13 points, 3 de plus que la Suède. De leur côté, les Espagnols sont à égalité avec les Italiens (13 points) mais possèdent une meilleure différence de buts.



20h03 - Les compositions des deux équipes vont tomber dans les prochaines secondes.

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce 35e France-Espagne (ou Espagne-France) de l'histoire.