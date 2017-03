publié le 24/03/2017 à 11:32

Kylian Mbappé, Marco Verratti, Antoine Griezmann. Chaque jour ou presque, ces trois noms alimentent la rubrique transfert en cette période trêve internationale. L'explosion du premier à la face de l'Europe attise déjà l'intérêt des clubs les plus renommés, pour des sommes records. Au gré des déclarations de son agent et de sa direction, l'avenir du deuxième au PSG oscille de l'hypothétique à la certitude. Le troisième, enfin, semble se rapprocher toujours un peu plus de l'Angleterre, et plus précisément de Manchester United.



La rumeur d'un mariage entre le chouchou du public français et des fans de l'Atlético de Madrid avec le club de José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic et surtout son ami Paul Pogba remonte déjà à plusieurs mois. Elle a pris un peu plus d'épaisseur jeudi 23 mars en début de soirée, avec un article du site du Manchester Evening News assurant que le transfert est bel et bien sur le point d'être conclu.

Le média britannique qui cite "des sources proches du Français" de 26 ans, assure qu'il ne s'agit plus que d'une "formalité" et avance la somme de 86 millions de livres sterling, soit près de 100 millions d'euros. Mourinho aurait fait du 3e du dernier classement du Ballon d'Or sa priorité, pour remplacer un Wayne Rooney en partance vers Everton et épauler un Zlatan Ibrahimovic efficace mais vieillissant.

Deux moyens de décrocher une place en Ligue des champions

Reste un problème de taille à résoudre : MU n'a pour l'heure aucune certitude de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, condition a priori sine qua none pour attirer "Grizou". Les Red Devils ont deux moyens d'y parvenir à coup sûr : terminer dans les trois premiers en championnat - ils sont actuellement 5es à cinq points du podium - ou remporter la Ligue Europa.