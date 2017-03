Équipe de France : un nouveau maillot noir que les joueurs ne porteront pas

publié le 22/03/2017 à 20:35

Durant toute la matinée, l'incertitude a plané. Les Bleus du football allaient-ils jouer tout en noir, comme les légendaires All Blacks néo-zélandais en rugby ? Contactée par téléphone dans l'après-midi mercredi 22 mars, la boutique officielle de la Fédération Française de football a assuré à RTL.fr que la nouvelle collection était destinée non pas aux joueurs, "qui ne l'auront pas", mais juste "au grand public".



De fait, les tenues de matches officielles, et les produits de cette "black collection" n'apparaissent pas dans le même onglet sur le site de vente en ligne. Les joueurs de Didier Deschamps pourraient toutefois très bien le porter un jour puisque l’emblème officiel, un coq surmonté de l'étoile accordée aux nations championnes du monde sous lequel figurent les lettres FFF apparaissent pareillement sur les maillots bleu ciel à manches bleu foncé, blanc à manches bleue et rouge délavé et donc noir.

Voici le nouveau maillot noir de l'@equipedefrance, disponible sur la boutique Nike de la FFF. pic.twitter.com/bKMlSTJLPe — PassionFootball Club (@PassionFootClub) 22 mars 2017

Après 38 ans de partenariat avec Adidas, le maillot des Bleus est fourni depuis le 1er janvier 2011 par Nike, sous contrat dans un premier temps jusqu'en 2018 et désormais jusqu'en 2026. Parmi les précédentes créations originales de l'équipementier américain à la virgule figurent notamment un maillot blanc à rayures bleu foncé inspiré de la traditionnel marinière en mars 2011.

L'équipe de France et son maillot "marinière" en le 29 mars 2011 au Stade de France Crédit : STEVENS FREDERIC/SIPA