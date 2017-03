VIDÉO - Les Bleus empilent les buts, Aréola buteur, Lloris passeur décisif

publié le 22/03/2017 à 13:48

L'équipe de France monte en régime en vue de son match de qualifications vers le Mondial 2018 samedi 25 mars au Luxembourg (20h45). Sous le soleil de Clairefontaine, dans la bonne humeur mais avec application, justesse technique et esprit de compétition toujours à l'esprit, les Bleus ont pu tester leurs automatismes et se faire plaisir lors d'une opposition à 11 contre 11 mardi 21 mars.



Particularités de ce match disputé sur un quart de terrain entre les "Bleus" et les "Oranges" (avec chasubles) : pas de gardien, des buts très larges mais réduit à 1 m de haut à peine, et donc l'obligation de se montrer impeccable techniquement en raison de la densité de joueurs. Seuls Kanté et Rabiot n'y ont pas participé, se contentant d'un "entraînement aménagé" en raison de "bobos sans gravité".

Les 22 autres s'en sont donné à cœur joie. Le jeune Monégasque Mbappé (18 ans), s'est tout de suite mis en évidence après une superbe combinaison Bakayoko-Gameiro-Lloris, dernier passeur sur ce coup. Lui aussi décisif sur une réalisation de Dembélé, auteur d'un quintuplé, le troisième gardien, Aréola, s'est même offert un but.



Pour l'anecdote, la victoire est revenue aux "Bleus" de Costil, Umtiti, Rami, Tolisso, Thauvin, Jallet, Lemar, Payet, Aréola, Dembélé et Giroud face aux Oranges de Griezmann, Sidibé, Bakayoko, Kurzawa, Kimpembe, Matuidi, Koscielny, Lloris, Mbappé, Gameiro et Mendy. Griezmann est resté après l'entraînement collectif sur le terrain pour faire des frappes au but, sans gardien.