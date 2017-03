publié le 28/03/2017 à 22:55

La maîtrise technique de l'Espagne a eu raison de l'équipe de France. Un constat que la vidéo n'a fait que confirmer. Trois jours après la victoire au Luxembourg pour les éliminatoires de la Coupe du monde (1-3), les Bleus se sont inclinés en match contre la sélection espagnole (0-2), mardi 28 mars. Le public du Stade de France a pu constater toute la supériorité des habiles passeurs espagnols, confisquant régulièrement le ballon, mais aussi les deux exemples concrets de recours à l'arbitrage vidéo, qui était exceptionnellement testée.



Qualifiée de "match de prestige" par Didier Deschamps en conférence de presse, la rencontre pouvait avoir plusieurs objectifs. Celui de lancer de donner l'expérience du plus haut niveau international à plusieurs jeunes pousses comme Corentin Tolisso, qui fêtait à 22 ans sa première cape au coup d'envoi, mais aussi le prodige monégasque Kylian Mbappé (18 ans), lui aussi titularisé sous la tunique bleue pour la première fois de sa carrière. Face à une équipe comme l'Espagne, qui reprend peu à peu de la vigueur depuis l'arrivée de son nouveau sélectionneur Julen Lopetegui, c'était aussi l'occasion de jauger quelque peu du niveau collectif du groupe français.

Les Bleus portés disparus

Les dix premières minutes profitent quelque peu à Mbappé. C'est lui qui s'illustre dès la 5e minute, au terme d'un efficace mouvement en triangle sur le côté gauche, avec une audacieuse frappe de l'extérieur du droit mais qui finit en plein sur De Gea. Remuant mais très peu alimenté en ballons, il obtient ensuite un coup franc intéressant sur l'aile gauche qui se conclut par un sauvetage sur la ligne de Piqué sur une tête de Koscielny (11e).

L'action marque le début d'une longue phase de confiscation du ballon par la Roja. Pendant près de vingt minutes, les Français ne voient pas le ballon. Les Espagnols font patiemment circuler, mais font malgré tout reculer le bloc adverse. De quoi permettre à Iniesta de décocher un tir enroulé frôlant dangereusement le poteau gauche (14e) puis de profiter d'une combinaison à l'intérieur de la surface pour déclencher une dangereuse frappe cadrée mettant Lloris à contribution (28e). Pedro, ne cessant de prendre Kurzawa de court, donne lui aussi, avec un centre des plus fuyants, des sueurs froides aux Bleus qui s'agglutinent dans les derniers mètres (25e).



Face aux séquences de passes à dix, la France n'offre aucune réponse tactique ou technique ni quelconque révolte physique. Le trio inédit du milieu de terrain, formé par Rabiot, Kanté et Tolisso, accumule les kilomètres dans le vide et se montre fantomatique. Dépassée, l'équipe doit se contenter d'attendre de maigres opportunités de contre qui ont logiquement toutes les difficultés du monde à aboutir sur une situation dangereuse (30e, 43e).

Griezmann désavoué, Deulofeu repêché

Au retour des vestiaires, l'équipe revient avec de bien meilleures intentions et parvient à remettre le pied sur la sphère. Un changement de rythme qui donne immédiatement un résultat concret : Jallet centre de loin sur Kurzawa qui, dans la surface, remet dans la tête à Griezmann qui crucifie De Gea. L'ouverture du score est validée... avant d'être annulée par l'arbitrage vidéo pour un hors-jeu (48e). Les Bleus ne baissent pas les bras. Dans la foulée, Griezmann délivre un centre à ras-de-terre presque parfait à Gameiro, toutefois trop court pour récupérer (54e).



À l'image de la première période, le regain de forme s'estompe. L'Espagne se ressaisit et oblige encore les Bleus à défendre en reculant. Jusqu'à ce que Bakayoko, entré à la mi-temps pour fêter lui aussi sa première sélection, perde la balle sur une passe en retrait hasardeuse aux abords de la surface. Koscielny tente de rattraper la bourde mais concède le penalty sur Deulofeu, tout juste entré. Silva transforme sans problème et donne l'avantage à la Roja (67e, 0-1).



À la 77e, au terme d'une splendide action collective, le jeune ailier Deulofeu trompe Lloris du pied droit. Son but est d'abord refusé pour un hors-jeu. L'arbitre demande néanmoins vérification et de longues secondes s'écoulent avant qu'il ne revienne sur sa position. Les Espagnols, déjà repartis se replacer, se mettent soudainement à célébrer le but (0-2). Les Bleus tentent, en vain, une dernière petite révolte sur une offesive conclue de la tête par Griezmann (88e). La 250e défaite de l'équipe de France est implacable.