Ligue des champions : le programme des 8es de finale avec Barça-PSG

publié le 15/02/2021 à 12:36

À la différence de la dernière confrontation entre les deux clubs, la Saint-Valentin ne sera cette fois pas concurrencée par la manche aller du 8e de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Quatre ans après le 4-0 en faveur des hommes de Unai Emery face à ceux de Luis Enrique, le 14 février 2017 (trois semaines avant l'historique "remontada"), Franciliens et Catalan se retrouvent au Camp Nou, mardi 16 février (21h).

L'affiche ouvre la phase à élimination directe de cette 66e édition de la plus prestigieuse des coupes européennes. Parallèlement, les Allemands du RB Leipzig "accueillent" Liverpool à... Budapest. L'Allemagne a en effet refusé d'héberger des équipes anglaises sur son sol par crainte du risque de propagation du coronavirus. La capitale de la Hongrie, dont le Premier ministre Viktor Orban est un fan du ballon rond, s'est proposée et, en accord avec l'Uefa, a été choisie pour l'organisation de ce match.

Il en sera de même pour la rencontre Borussia Mönchengladbach - Manchester City, mercredi 24 février, tandis que Atlético de Madrid - Chelsea se jouera dans la capitale de la Roumanie, Bucarest, la veille.

Neymar et Di Maria présents au retour ?

Privé de Neymar et Angel Di Maria pour la manche aller du choc face au Barça de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le PSG espère retrouver le Brésilien et l'Argentin au retour, un peu plus de trois semaines plus tard, le mercredi 10 mars au Parc des Princes (21h). Entre temps, Paris aura quatre matches au programme : face à Monaco, à Dijon et Bordeaux en Ligue 1, contre un adversaire à déterminer en 16es de Coupe de France.

Dans les autres 8es de finale, le Bayern Munich, tenant du titre, se frotte à la Lazio Rome, 7e du championnat d'Italie. Pour le Real Madrid, c'est le 6e de Serie A, l'Atalanta Bergame, qui est au menu. Cristiano Ronaldo revient dans son Portugal natal pour défier le FC Porto avec la Juventus Turin. Enfin, le Séville FC affronte le Borussia Dortmund dans un duel équilibré sur la papier.

Ligue des champions : le programme des 8es

Matches aller (21h00) :

Mardi 16 février :

RB Leipzig - Liverpool à Budapest

FC Barcelone - PSG

Mercredi 17 février :

FC Porto - Juventus Turin

Séville FC - Borussia Dortmund

Mardi 23 février :

Lazio Rome - Bayern Munich

Atlético de Madrid - Chelsea à Bucarest

Mercredi 24 février :

Borussia Mönchengladbach - Manchester City à Budapest

Atalanta Bergame - Real Madrid

Matches retour (21h00) :

Mardi 9 mars :

Juventus Turin - FC Porto

Borussia Dortmund - Séville FC

Mercredi 10 mars :

Liverpool - RB Leipzig

PSG - FC Barcelone

Mardi 16 mars :

Manchester City - Borussia Mönchengladbach

Real Madrid - Atalanta Bergame

Mercredi 17 mars :

Bayern Munich - Lazio Rome

Chelsea - Atlético de Madrid