publié le 13/03/2019 à 11:56

Ils sont les derniers représentants français en Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais (OL) affronte ce soir le grand FC Barcelone en 8e de finale retour. Après un match nul 0-0 à l'aller, tout est encore possible. "C'est un match prestigieux qui peut nous permettre de créer un exploit retentissant", estime Bruno Génésio, l’entraîneur du club, au micro de RTL. "Je dirais que c'est certainement le match le plus important de ma carrière de jeune entraîneur."



Bruno Génésio, 52 ans, est l'entraîneur de l'OL depuis 2015. S'il veut accéder aux quarts de finales de la Ligue des champions, ce qui n'est pas arrivé depuis 2010, il devra battre le Barça. Un défi de taille.

"C'est un club qui a une histoire prestigieuse avec beaucoup de titres européens, de titres nationaux, c'est une philosophie de jeu qui perdure depuis des décennies", analyse-t-il. "C'est un des plus grands clubs du monde à tous les niveaux."

"Beaucoup d'espoir"

Le FC Barcelone, qui a déjà remporté cinq fois la Ligue des champions, compte dans son équipe un atout de taille : Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde. "Mettre du marquage individuel sur Messi, je ne pense pas que ça soit la bonne solution", considère Bruno Génésio, "parce qu'individuellement, il a cette faculté de faire sauter le verrou très facilement. Par contre, on peut mettre une animation défensive pour limiter son champ d'action, et on l'a déjà travaillé."



L'OL est désormais le dernier club français en Ligue des Champions, depuis l'élimination surprise du PSG par Manchester United. Une défaite qui permet à Bruno Génésio de relativiser : "Cela nous donne un levier supplémentaire pour le match contre Barcelone parce que ça signifie qu'en football, tout est possible. Rien n'est jamais acquis. Ça nous donne beaucoup d'espoir."