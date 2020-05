Ligue des champions : Juventus-Lyon pourrait se dérouler le 8 août

publié le 07/05/2020 à 13:06

Alors que l'Allemagne a pris la décision de redémarrer son championnat de football à compter du 15 mai, d'autres ligues espèrent boucler la fin de leur championnat fin juillet et permettre ainsi la reprise de la Ligue des champions en août avec une esquisse de programme.



Lyon serait ainsi convoqué pour son huitième de finale retour contre la Juventus de Turin le 8 août et le PSG quelques jours plus tard pour son quart de finale, dans un format qui reste à déterminer. Une perspective qui conforte Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, dans l'idée qu'il est encore temps de faire marche arrière et de reprendre à minima l'entraînement sous peine de devoir ferrailler en août face à des équipes parfaitement rodées.

En effet, les clubs français eux dans ce scénario, ne joueraient pas pendant près de 5 mois, la LFP ayant sonné la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1, le 30 avril dernier, seul championnat majeur de football à avoir tout arrêté face à la pandémie.