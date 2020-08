PSG-Bayern Munich : découvrez les compos probables

publié le 23/08/2020 à 15:21

Keylor Navas rétabli, il ne reste a priori plus que deux incertitudes dans le 11 de départ du PSG pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, dimanche 23 août (21h) à Lisbonne : les noms des deux milieux qui accompagneront Marquinhos. Marco Verratti (mollet) et Idrissa Gueye (alerte musculaire) sont "disponibles", a assuré Thomas Tuchel. Mais Ander Herrera et Leandro Paredes, titulaires en demi-finale, pourraient l'être encore.

Dans le but, Navas, blessé à la cuisse contre l'Atalanta Bergame en quart, devrait donc retrouver sa place, même si sa doublure Sergio Rico a lui aussi effectué un dernier entraînement intensif à la veille du grand rendez-vous au stade de la Luz. La défense restera la même que lors des deux premiers matches du PSG dans ce "Final 8" inédit : Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche, Presnel Kimpembe et Thiago Silva (pour son dernier match sous les couleurs parisiennes ?) au centre.

Devant, Tuchel alignera évidemment ses "trois fantastiques", Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, Mauro Icardi ayant été rétrogradé ; l'Argentin n'est même pas sûr d'entrer en jeu, le coach allemand appréciant toujours autant Eric-Maxim Choupo-Moting. Notons que les stars brésilienne et française n'ont pas encore marqué sur le sol portugais.

Coman titulaire au Bayern ?

Hansi Flick va sans doute lui aussi jouer la carte de la continuité pour la 11e finale du Bayern dans l'épreuve reine (5 sacres), après avoir envisagé de passer du 4-2-3-1 au 4-3-3. Deux interrogations demeurent : Jérôme Boateng est-il à 100% ou laissera-t-il sa place en défense à Niklas Süle ? Kingsley Coman sera-t-il préféré à Ivan Perisic sur le côté gauche de l'attaque ? Réponses sur les coups de 19h55.

PSG-Bayern Munich : les équipes de départ probables

PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera (ou Verratti), Marquinhos, Paredes (ou Gueye) - Di Maria, Mbappé, Neymar



Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng (ou Süle), Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman (ou Perisic) - Lewandowski