PSG-Bayern : les Marseillais terrorisés à l'idée d'une victoire parisienne

publié le 23/08/2020 à 17:50

Toute la France va-t-elle soutenir le PSG en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munihc, dimanche 23 août (21h) ? Pas tout à fait. Marseille, où réside le seul club français à avoir remporté la "Coupe aux grandes oreilles", en 1993, l'OM, présente ainsi des allures de village gaulois.

Bienvenue dans le village de "Dimitri Payetix". Il ne faut pas en vouloir aux supporters phocéens : l'anti-parisianisme primaire, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Alors même s'il y a des Marseillais fan du PSG - oui, ça existe ! -, il n'y a aucun doute pour les fans de l'OM au moment de choisir leur équipe pour la finale.

"Je suis pour le Bayern à fond, clame l'un d'entre eux en riant. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas être pour Paris. Ils sont arrivés en finale, c'est très bien bien, mais voilà, malheureusement ils vont la perdre". Ces derniers jours, certains Marseillais se sont découvert un cousin allemand, une grande tante bavaroise, pour mieux justifier cette rivalité ancestrale avec Paris.

Ils seront en tout cas des dizaines de milliers à regarder le match, certains au Vieux Port. Nacer annonce, lui, que ça va se passer "chez (lui), avec des amis et on supportera le Bayern parce qu'on ne veut pas que Paris gagne la Ligue des champions. On veut garder la seule étoile de France. Paris c'est très costaud, c'est très fort hein, ils ont mis des milliards. Mais en face aussi c'est la discipline, la rigueur des Allemands. Ils ont mis 8-2 à Barcelone. On espère qu'ils leur mettent le même score pour la finale".

Le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Munich : les Marseillais sont bel et bien terrorisés à l'idée que leur grand rival puisse remporter lui aussi la Ligue des champions.