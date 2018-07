publié le 29/01/2017 à 14:30

Les Niçois ont gagné pour la première fois en 2017. Une victoire bienvenue qui leur permet de remonter provisoirement à la tête du championnat de France de Ligue 1. Les deux attaquants Alassane Pléa et Mario Balotelli ont chacun marqué un but, ainsi que Jimmy Briand pour les visiteurs.



C'est pourtant l'En Avant Guinguamp qui avait mieux démarré la partie à l'Allianz Riviera. Yoan Cardinale a effectué la première parade du match (4e minute) sur une action brûlante. Malang Sarr avait manqué son intervention. Marcus Coco arrivé en seconde lame avait marqué un but refusé pour une faute sur le portier Niçois.

C'est ensuite Alassane Pléa qui a signé le premier but. Et quel joli but. Plein axe et abords de la surface, il s'est appuyé sur Valentin Eysseric. Un une-deux en talonnade plus tard et le jeune attaquant français a crocheté le Johnsson pour marquer dans le but vide (11e).

Jean-Michaël Séri a ensuite profité d'un tri contré par Jérémy Sorbon pour tromper Johnsson et faire remarquer son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Balotelli a ensuite achever le score, une nouvelle fois grâce à une magnifique passe décisive d'Eysseric.



Guinguamp n'a pas effectué un mauvais match mais l'efficacité offensive des Niçois leur a été fatale. Les joueurs d'Antoine Kombouaré sont classés 8e avec 31 points. Les Niçois grimpent provisoirement sur le fauteuil de leader du championnat avec 49 points.

La fiche technique

Ligue 1 de football (22e journée)

À Nice (Stade de Nice) : Nice bat Guingamp 3 à 1 (2-0)

Spectateurs : 21.000

Arbitre : J. Miguelgorry



Buts :

Nice : Pléa (11), Seri (38), Balotelli (87)

Guingamp : Briand (63)

Avertissements :

Nice : Chagas Estevão (14), Koziello (23), Sarr (75)

Guingamp: Marçal (20), Mendy (84), Briand (88)



Les équipes :

Nice : Cardinale - Souquet, Dante (cap), Sarr, Chagas Estevão - Koziello, Cyprien, Seri (Baysse 78) - Pléa, Balotelli (Marcel 90+3), Eysseric (Walter 86)

Entraîneur : Lucien Favre

Guingamp : Johnsson - Martins Pereira (Privat 84), Kerbrat, Sorbon, Marçal - Deaux, Bodmer (De Pauw 61), Didot - Salibur (Mendy 61), Briand (cap), Coco

Entraîneur : Antoine Kombouaré

Le film de la soirée

16h50 - Le match est terminé, victoire de Nice.



16h43 - Mario Balotelli marque le troisième but niçois et assure la victoire aux siens.



16h18 - Jimmy Briand réduit le score à 2 buts à 1. Il profite d'une perte de balle niçoise proche de la cage de Cardinale.



16h04 - C’est la reprise à l'Allianz Riviera.



15h46 - C'est la fin de la première période à Nice.



15h38 - Jean-Michaël Séri marque d'une frappe contrée par Jérémy Sorbon et trompe le gardien de Guiguamp. 2-0, 39e minute de jeu.



15h11 - Pléa marque le premier but du match. Après un une-deux de toute beauté avec Valentin Eysseric plein axe, l'attaquant élimine Johnsson d'un crochet et marque dans le but vide. 1-0, 12e minute de jeu.



15h00 - L'arbitre du mach donne le coup d'envoi.



14h55 - La composition de l'EAG : Johnsson - Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Bodmer, Deaux, Diot - Coco, Salibur, Briand.



14h50 - Le onze niçois face à Guinguamp : Cardinale - Souquet, Dante, Sarr, Dalbert - Cyprien, Koziello, Séri - Balotelli, Pléa, Eysseric.



L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco