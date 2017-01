MINUTE PAR MINUTE - Les hommes de Pascal Dupraz reçoivent l'AS Saint-Étienne dimanche 29 janvier pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

Crédit : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP Toulouse et Pascal Dupraz n'ont plus le droit de laisser filer des points

par La rédaction numérique de RTL publié le 29/01/2017 à 16:49

Toulouse joue gros dimanche 29 janvier. Les joueurs du Téfécé accueillent l'AS Saint-Étienne au Stadium dans l'avant dernier match de la 22e journée de Ligue 1 à 17 heures. Dixièmes au classement général, les hommes de Pascal Dupraz peuvent réaliser une bonne opération. S'ils réussissent à s'imposer, ils pourraient revenir à un point des Stéphanois, qui pointent à la huitième place.



Après avoir arraché un point au stade Pierre Mauroy, les Verts ont battu le SCO d'Angers lors de la précédente journée. Un succès pourrait leur faire du bien à une semaine d'un match à forts enjeux, le derby face au rival lyonnais. Toulouse reste sur trois défaites consécutives. Il est donc grand temps de se reprendre afin de rester dans la course aux places européennes.



De nombreux absents sont à déplorer des deux côtés. À Saint-Étienne, Ruffier, Tanane, Beric et Söderlund sont blessés. Chez les Toulousains, Andy Delort, récemment arrivé dans la ville rose, n'est pas sur la feuille de match. Yago est toujours à la CAN, Akpa-Akpro et Veskovac sont blessés.

L1-22e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier 5-1

Samedi 28 janvier :

Lyon - Lille : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco