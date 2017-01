Le club de Darmstadt a rompu le contrat d'Änis Ben-Hatira, qui soutient l'organisation Ansaar International, jugée proche des milieux salafistes.

Crédit : SOEREN STACHE / DPA / AFP Änis Ben-Hatira, avec le maillot du Hertha Berlin en 2015.

par François Quivoron , Avec AFP publié le 26/01/2017 à 13:09

En Allemagne, le licenciement d'un joueur de football fait polémique. Le club de Darmstadt a en effet décidé de se séparer avec effet immédiat du milieu de terrain et international tunisien Änis Ben-Hatira. La raison ? Ses liens avec une organisation caritative considérée comme proche des milieux salafistes. "Après analyse de la situation, la poursuite de notre travail commun n'a plus de sens pour aucune des deux parties", a expliqué Rüdiger Fritsch, le président du club de Darmstadt, dernier du classement de la Bundesliga.



Änis Ben-Hatira, milieu offensif tunisien âgé de 28 ans, soutient une organisation caritative, Ansaar International. Le renseignement allemand la surveille de près car ses activités seraient "très liées", selon lui, "au milieu salafiste allemand". Darmstadt "juge comme mauvais l'engagement privé humanitaire caritatif de Ben-Hatira en raison de l'organisation qu'il soutient", a justifié le club dans un communiqué mercredi 25 janvier.



Sur sa page Facebook, l'international tunisien revendique son engagement pour Ansaar International et affirme avoir entre autres organisé pour des orphelins qu'elle prend en charge un tournoi de football. "Je n'ai jamais vu de quelconques activités radicales, tout est du n'importe quoi total", écrivait-il notamment dimanche. Il a promis une nouvelle explication après l'annonce de son départ de Darmstadt.