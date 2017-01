MINUTE PAR MINUTE - Lyonnais et Lillois s'affrontent pour le match avancé de ce samedi 28 janvier (17h). Memphis Depay pourrait connaitre sa première titularisation.

Crédit : FAYOLLE PASCAL/SIPA Nabil Fékir avec l'Olympique Lyonnais en octobre 2016

par Gregory Fortune publié le 28/01/2017 à 16:30

Memphis Depay va-t-il vivre sa première titularisation sous le maillot de l'Olympique Lyonnais ? Son entraîneur Bruno Génésio a laissé planer le doute en conférence de presse d'avant-match mais on le sait admiratif de l'ailier néerlandais de 22 ans. Recruté pour 16 millions d'euros plus neuf de bonus, il avait laissé une bonne impression lors de son entrée en jeu face à Marseille, cherchant les combinaisons avec Alexandre Lacazette. Mais avec Mathieu Valbuena la concurrence est rude au poste d'ailier gauche et le coach des Gones va devoir faire un premier choix fort.



Lyon (4e, 37 points) peut profiter de cette deuxième rencontre domicile de rang pour revenir provisoirement à cinq points de Paris, troisième. L'écart entre l'OL et le trio de tête est conséquent mais le championnat est encore long et les espoirs lyonnais ne sont pas tout à fait anéantis.



Côté lillois ce déplacement au Parc OL sera le premier match de l'ère Gérard Lopez. L'hispano-luxembourgeois a pris officiellement ses fonctions mercredi 25 janvier et a présenté son projet à la Direction National du Contrôle de Gestion deux jours plus tard. Avant l'arrivée des premières recrues annoncées, Lille doit faire sans Rony Lopes, blessé. Les Nordistes (14e) sont à 3 points d'Angers, premier non relégable, et ne sont pas tirés d'affaire.

