PSG-Monaco : la jeunesse française parmi les stars étrangères

Edinson Cavani, Radamel Falcao, Thiago Motta, Thiago Silva, Bernardo Silva, Angel Di Maria... Les stars - étrangères pour la plupart - seront nombreuses au Parc de Princes ce dimanche 29 janvier pour le choc entre le PSG (3e, 45 points) et Monaco (1er, 46 points). Elles sont les têtes d'affiches de cette soirée de gala et celles, plus largement, de notre Ligue 1.



Mais il est moins sûr que ces noms soient les véritables animateurs de ce PSG-ASM. Les deux clubs comptent dans leurs effectifs des jeunes joueurs français bourrés de talent. Si l'ASM se promène semaine après semaine en Ligue 1, il le doit aussi et surtout à Tiémoué Bakayoko (22 ans), Djibril Sidibé (24 ans), Benjamin Mendy (22 ans), Thomas Lemar (21 ans) ou même Kylian Mbappé (18 ans).

Rabiot vous manque et le PSG est dépeuplé

Tous internationaux A ou Espoirs en équipe de France, ces jeunes Monégasques ont une influence non négligeable dans la folle saison de leur club. Déjà car les quatre premiers nommés sont des titulaires indiscutables. Ensuite par leurs statistiques. La jeunesse française de Monaco a marqué 14 des 64 buts du club (dont sept pour le seul Thomas Lemar) et a délivré 13 des 30 passes décisives (cinq pour Kylian Mbappé, quatre pour Lemar).



À Paris, la liste des pépites françaises n'en est pas moins longue. Adrien Rabiot (21 ans), Alphonse Aréola (23 ans), Presnel Kimpembe (21 ans), Jean-Kévin Augustin (19 ans), Layvin Kurzawa (24 ans)... Là encore certains sont titulaires, décisifs et internationaux français. Et quand ce n'est pas le cas comme en fin d'année 2016 avec la longue blessure de Rabiot, c'est tout le club qui en souffre. La durée d'absence du natif de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, a coïncidé avec la crise de résultat des hommes d'Unai Emery (une seule victoire en cinq matches) entre le 3 décembre (défaite 0-3 à Montpellier) et le 17 décembre 2017 (défaite 2-1 à Guingamp).

Le présent en club, le futur en équipe de France ?

L'autre point commun entre tous ces joyaux français ? Une carrière internationale A dans les starting-blocks. Thomas Lemar (1 sélection), Adrien Rabiot (1 sélection), Layvin Kurzawa (6 sélections) et Djibril Sidibé (6 sélections) ont déjà eu l'opportunité d'être appelés par Didier Deschamps à Clairefontaine. Les autres font pour l'instant leurs classes en Espoirs ou dans les catégories de jeunes mais si leur talent se confirme, leur avenir en Bleu est tout deviné.



Le plus grand espoir est incontestablement Kylian Mbappé (18 ans), attaquant remplaçant de l'AS Monaco. Révélation princière de la première partie de saison (13 matches, trois buts, cinq passes décisives), il a déjà porté avec succès le maillot frappé du coq. C'était en juillet 2016 quand, avec les -19, il est devenu champion d'Europe. Le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) et ses coéquipiers (dont Jean-Kévin Augustin) avaient dominé la compétition et survolé la finale 4-0 face à l'Italie. Kylian Mbappé avait éclaboussé la compétition de son talent. Manchester City a proposé 40 millions d'euros l'été dernier pour tenter de recruter Mbappé. Il est toujours monégasque car son club croit en lui. Avant d'être international senior ?