Quand le Borussia Dortmund apostrophe Trump sur le mur mexicain

Le club de football allemand a directement interpellé le nouveau président américain via son compte Twitter. Et pour le BVB, aucun doute, il n'existe qu'un seul mur, et il est jaune.

Crédit : PIXATHLON/SIPA La Südtribune du stade du Borussia Dortmund, surnommée le "mur jaune"

par Luca Dangréaux publié le 26/01/2017 à 16:43

Le 45e président des États-Unis s'est fait beaucoup d'ennemis et de détracteurs à cause de son programme annoncé pendant la campagne présidentielle. Certains attendus, d'autres un peu moins. Le dernier en date ? Le club allemand du Borussia Dortmund, via son compte Twitter. À première vue les deux parties n'ont pas grand chose en commun. Et pourtant.



Une des grandes mesures de Donald Trump prévoit la construction d'un mur séparant les États-Unis du Mexique. Le président de la première puissance économique mondiale a d'ailleurs récemment signé un décret fixant comme objectif de "sécuriser la frontière sud des Etats-Unis grâce à la construction immédiate d'un mur".



Un mur. Il est donc là le point commun entre le président républicain et le club de football allemand. Le stade de Dortmund, le Signal Iduna Park (ou "Westfalenstadion") est réputé pour sa tribune sud où se massent les Ultras. 25.554 âmes qui forment une véritable muraille les soirs de matches, soit la plus grande d'Europe. Le Community Manager s'en est inspiré pour expliquer à Donald Trump qu'il croyait en un seul et unique mur : la Südtribüne.