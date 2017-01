LE JOURNAL DU MERCATO - Le marché des transferts se clôt dans six jours et les dirigeants marseillais ont encore nombre de dossiers à régler. Le point sur le mercato olympiens.

26/01/2017

Et si Lassana Diarra restait à l'Olympique de Marseille pour au moins six mois supplémentaires ?L'hypothèse, absolument inenvisageable en début de mercato, semble faire son chemin dans la tête du joueur et des dirigeants phocéens. L'entraîneur Rudi Garcia avait clairement expliqué que l'international français de 31 ans ne jouerait plus sous les couleurs de Marseille tant que son cas ne serait pas résolu. On pensait alors ne plus jamais revoir Diarra en bleu et blanc.



Mais depuis le 1er janvier le joueur n'a jamais reçu l'offre qu'il attend. À savoir un club capable de lui payer l'amende de 10 millions infligée par le Tribunal Arbitral du Sport et la FIFA envers son ancien club du Lokomotiv Moscou. Sauf que depuis une semaine la donne a changé.



Le Parisien de naissance s'est fait indemniser 600.000 euros par la FIFA et la Fédération belge de football. En 2014 le Français n'avait pu signer avec le club de Charleroi, la fédération internationale l'ayant empêché "d'exercer sa profession de footballeur". Cette somme correspond au salaire qu'aurait touché Diarra à Charleroi.

Diarra séduit par l'arrivée d'Évra et celle, éventuelle, de Payet

Et le joueur ne compte pas en rester là. D'autres indemnisations ont été réclamé par les avocats du joueur. Ils souhaitent désormais "chiffrer le dommage subi du fait d'avoir perdu la chance de 'se mettre en vitrine' à Charleroi et d'avoir ainsi dû, dans la foulée, accepter à Marseille un salaire inférieur à sa véritable valeur sur le marché". Une nouvelle santé économique qui soulagerait le numéro 10 marseillais et pourrait donc le convaincre de rester à Marseille. Enfin la venue de Patrice Évra et le probable retour de Dimitri Payet semblent motiver le joueur sur le plan sportif cette-fois ci.



Le dossier Dimitri Payet tarde lui aussi à se décanter. Pourtant l'ancien joueur de Saint-Étienne se serait déjà mis d'accord avec l'OM quant au montant de son futur salaire. L'international français de 29 ans devrait gagner environ 7 millions d'euros par an selon les premiers chiffres.



Ne reste plus qu'aux deux clubs à se mettre d'accord sur le montant final du transfert. Malgré le fait que Payet soit exclu du groupe professionnel, les Londoniens ne souhaitent pas brader leur numéro 27. La dernière offre de Franck McCourt, l'investisseur américain de Marseille, était de 28 millions d'euros. Pas suffisant pour West Ham qui espère récupérer 35 millions d'euros.

Une doublure pour Gomis et un renfort en défense central

Il n'y a pas que le PSG qui cherche (ou cherchait) une doublure à son attaquant de pointe. Rudi Garcia souhaite lui aussi renforcer son attaque et trouver une alternative à Bafetimbi Gomis. Aron Leyia Iseka ne semble pas suffire à l'entraîneur marseillais. Le frère de Michy Batshuayi (19 ans) a joué seulement huit matches de championnat avec l'OM cette saison, pour zéro but. Marseille s'est donc concentré sur l'Angevin Nicolas Pépé.



Éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, il peut jouer à tous les postes d'attaque, dont celui d'attaquant de pointe. Lille, Lyon et plusieurs clubs anglais sont également intéressés par le jeune joueur (19 ans) dont le montant est de 10 millions d'euros.



Enfin l'ultime recrue que la direction phocéenne aimerait régler avant le 31 janvier est la venue d'un défenseur central. Celle de Patrice Évra au poste de latéral gauche ne va combler tous les manques défensifs aperçus lors des défaites face à Monaco et sur le terrain de Lyon. Malgré Rod Fanni, Rolando, Doria et Karim Rekik, Garcia aimerait donc voir arriver un cinquième défenseur central dans son effectif. Pour l'instant aucune cible n'a été rendue publique même si le noms d'Aurélien Chedjou (Galatasaray/TUR, ex-Lille) et de Francesco Acerbi (Sassuolo/ITA) reviennent avec insistance.