Trois lettres, un A majuscule avec un cygne à sa base et deux l, pour Accor live limitless. Voici ce qu'arboreront les joueurs du PSG à partir de la saison prochaine sur le torse. Le club de la capitale et le groupe hôtelier français ont annoncé un accord, jeudi 21 février, sans toutefois préciser ni la durée, ni le montant du contrat. Si le sponsor maillot principal changera, le logo du club, lui, restera le même, avec la Tour Eiffel en rouge dans un rond bleu cerclé de blanc.





"Prépare-toi à faire l'expérience d'une loyauté illimitée", promet le "programme de fidélité lifestyle" de l'entreprise, dirigée par Sébastien Bazin qui fut le président du club de la capitale de février à septembre 2009. Avec ce nouveau programme, "notre écosystème de récompenses, de services et d’expériences parfaitement connectées vous aidera à tirer le meilleur parti de votre vie", poursuit Accor sur un site internet dédié.

L'annonce du nouveau sponsor maillot du champion de France était très attendue depuis le non-renouvellement du partenariat avec la compagnie aérienne Emirates, qui arrive à expiration en juin et rapportait 20 à 25 millions d'euros par an, selon plusieurs médias. Avec le groupe qui a apposé son nom à l'ancienne salle de Paris-Bercy, les recettes pourraient atteindre 50 millions d'euros.

Cette manne est cruciale pour respecter les règles du fair-play financier de l'UEFA, alors que le PSG ne pourra plus empocher la saison prochaine les 58 millions d'euros versés jusqu'ici annuellement par l'office de tourisme du Qatar. Paris compte parallèlement développer plus encore son image et sa notoriété dans le monde entier. C'est aussi le sens du partenariat exclusif avec Michael Jordan et sa ligne de vêtement. Depuis 2010, le PSG a multiplié par huit son chiffre d'affaires.