Éliminatoires Euro 2020 : le pire et le meilleur tirage pour la France

publié le 01/12/2018 à 12:00

La Ligue des Nations est terminée pour l'équipe de France. Place aux éliminatoires de l'Euro 2020, en commençant par le tirage au sort des groupes, dimanche 2 décembre à Dublin (12h heure française). Les matches se joueront du jeudi 21 mars au mardi 19 novembre 2019, durant 10 fenêtres internationales.



La France est tête de série pour ce tirage. Elle ne pourra donc pas tomber sur une des neuf autres nations protégées : Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre (les quatre demi-finalistes de la Ligue des Nations), Belgique, Espagne, Italie, Croatie et Pologne. En revanche, l'Allemagne peut de nouveau se retrouver sur la route des Champions du Monde.

Comme la Mannschaft, la Suède, quart-de-finaliste en Russie, figure dans le chapeau 2 aux côtés du pays hôte du dernier Mondial et deux autres mondialistes, l'Islande et le Danemark. Dans le chapeau 3, la Turquie, la Serbie et la Slovaquie semblent les adversaires les plus coriaces. Dans le 4 sortent du lot la Roumanie, la Grèce et l'Albanie.

Rien de terrifiant en vue

Si elle est placée dans un groupe de cinq ou de six, la France héritera d'un ou deux adversaires très modestes sur le papier, issus des chapeaux 5 et 6. La Macédoine, le Kosovo et la Biélorussie, présents dans le 5 ont remporté leur groupe de Ligue des Nations. Le 6 est composé de la Lettonie, du Liechtenstein, d'Andorre, de Malte et de Saint-Marin.



Les deux premiers de chacun des 10 groupes étant directement qualifiés pour la compétition qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020, les Bleus n'ont donc pas grand chose à craindre sur le papier. Le "pire" tirage pourrait être France, Allemagne, Serbie, Roumanie, Biélorussie, Lettonie, le "meilleur" France, Autriche, Israël, Lituanie, Gibraltar, Saint-Marin.

Les pots pour le tirage au sort des éliminatoires :

Pot de la Ligue des Nations : Suisse, Portugal, Pays-Bas, Angleterre



Pot 1 : Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne



Pot 2 : Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède, Russie, Autriche, pays de Galles, République tchèque



Pot 3 : Slovaquie, Turquie, Irlande, Irlande du Nord, Écosse, Norvège, Serbie, Finlande, Bulgarie, Israël



Pot 4 : Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie



Pot 5 : Macédoine, Kosovo, Bélarus, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, Îles Féroé



Pot 6 : Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin