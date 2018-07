Euro 2016 : revivez la victoire de l'Italie contre l'Espagne

publié le 27/06/2016 à 17:05

Le choc de ces 8es de finale a tenu toutes ses promesses. Au terme du match le plus intéressant et rythmé de la compétition, c'est une Italie impressionnante sur tous les plans qui se qualifie en quarts de finale. Elle a pris sa revanche sur l'Espagne (2-0), qui l'avait battu en finale de l'Euro 2012, grâce à des buts de Giorgio Chiellini (33e) et Graziano Pellè (91e). La Squadra Azzurra a donné une véritable leçon tactique à la Roja.



L'Italie a montré qu'il allait falloir compter sur elle dans la quête de la couronne européenne. Les hommes d'Antonio Conte joueront leur place dans le dernier carré contre la Nationalmannschaft le samedi 2 juillet à 21h à Bordeaux. Nouvelle désillusion pour l'Espagne, double tenante du titre, qui est éliminée dès les 8es de finale seulement deux ans après son échec dès le premier tour lors de la Coupe du monde. Une défaite qui marque la fin de l'ère Vicente Del Bosque.

L'avant-match en direct :

19h52 - C'EST TERMINÉ, l'ITALIE S'IMPOSE 2-0 ET RETROUVERA L'ALLEMAGNE EN QUARTS. Ce sera samedi 2 juillet à Bordeaux (21h).

19h50 - Il reste 2 minutes sur les 4 de temps additionnel.



19h48 - BUT POUR L'ITALIE QUI S'ENVOLE VERS LES QUARTS ! Pellé signe le but du break dans les arrêts de jeu d'une superbe volée en contre. 2-0. 91e minute.



19h48 - Corner pour l'Espagne. Ça ne donne rien et l'Italie part en contre.



19h47 - Arrêt décisif de Buffon devant Piqué. 89e minute.



19h47 - Carton jaune pour Thiago Motta, qui sera suspendu au prochain match. Busquets en prend un aussi côté espagnol.



19h46 - Les Italiens obtiennent une faute dans leur surface.



19h45 - Plus que 3 minutes dans le temps réglementaire.



19h43 - Centre-tir de Silva légèrement dévié et juste à côté des buts de Buffon, c'est en corner.



19h42 - Insigne frappe lourdement de loin, De Gea repousse. 85e minute. 1-0.



19h41 - Dernier changement italien : Darmian remplace Florenzi.



19h39 - Aduriz ne peut reprendre le centre de Silva. L'attaquant de Bilbao laisse déjà sa place à Pedro. Côté italien, Eder sort pour Insigne. 82e minute.



19h37 - Le centre de Juanfran ne trouve qu'un défenseur italien, qui glisse en retrait de la tête à Buffon. 80e minute. 1-0 pour l'Italie.



19h35 - L'Espagne pousse et obtient un corner. Ça ne donne rien.



19h33 - Superbe reprise de volée cadrée d'Iniesta, Buffon est sur la trajectoire. 76e minute.



19h32 - Sur le bord du terrain, Conte multiplie les cris et les gestes, et s'offre même une frappe pleine de rage dans le ballon.



19h31 - Superbe passe d'Aduriz pour Vasquez, signalé hors-jeu. 74e minute.



19h30 - Coup franc tiré par Florenzi côté italien, c'est contré mais sans danger pour De Gea.



19h29 - La tête de Ramos est au dessus du but italien. 72e minute. 1-0.



19h28 - Vasquez obtient un corner, l'Espagne accentue sa domination.



19h27 - Morata cède sa place à Lucas Vasquez côté espagnol.



19h26 - Bel enchaînement espagnol conclu par une frappe d'Aduriz à gauche des buts de Buffon. 70e minutes.



19h23 - De Sciglio intervient avec autorité devant Juanfran.



19h22 - La passe d'Iniesta à destination de Morata est repoussée par la défense italienne. 66e minute.



19h21 - Giaccherini tente sa chance mais sa frappe est sans danger pour De Gea.



19h19 - Nouveau frisson devant le but espagnol mais on en reste à 1-0. Eder décale De Sciglio sur sa gauche mais le centre du latéral du Milan AC ne trouve personne. 63e minute.



19h18 - Centre de Morata capté sereinement par Buffon. 61e minute. 1-0.



19h15 - Eder reste au sol après un contact avec Piqué mais l'arbitre ne siffle rien à la colère des Italiens.



19h13 - Eder se présente seul face à De Gea et rate son face à face. On en reste à 1-0. 55e minute.



19h12 - Carton jaune pour Pellé, qui ne sera pas suspendu au prochain match.



19h11 - L'Italie est sous pression depuis quelque minutes. Conte réagit immédiatement et sort De Rossi pour Thiago Motta.



19h10 - L'entrée d'Aduriz semble faire du bien aux Espagnols.



19h09 - Frappe lointaine de Fabregas, c'est au dessus du cadre de Buffon. 52e minute.



19h07 - Quel arrêt de Buffon sur cette tête à bout portant de Morata. 50e minute. 1-0.



19h06 - Main de Bonucci sur ce centre de Juanfran. Coup franc sur le côté droit des buts de Buffon. Silva le frappe, c'est détourné par De Rossi en corner.



19h05 - Ballon mal exploité par Aduriz, la Squadra récupère le ballon. 48e minute.



19h04 - Les Italiens directement à l'attaque comme en début de match. Florenzi centre fort devant le but, Piqué dégage en corner. Cette fois c'est Ramos qui repousse.



19h03 - Les Italiens donnent le coup d'envoi de la 2nde période.



19h03 - Changement côté espagnol : Aduriz remplace Nolito.



19h02 - Quand elle mène, l'Italie n'a pas l'habitude de lâcher sa proie...

18h55 - Les statistiques de cette 1re période :

18h47 - MI-TEMPS SUR LE SCORE DE 1-0 EN FAVEUR DE L'ITALIE. C'est amplement mérité pour les hommes de Conte, tacitiquement irréporchables, offensivement tranchants. Chiellini a marqué à la suite d'un coup franc d'Eder.

18h46 - Encore une grosse parade de De Gea sur une frappe enroulée du droit de Giaccherini qui filait sous la barre. Nouveau contre impressionnant de la Squadra Azzura. 46e minute. 1-0.



18h45 - L'Italie négocie mal un 4 contre 4 en contre, Florenzi centre directement sur De Gea.



18h44 - La possession est passée en faveur de l'Espagne (53%), mais l'Italie est plus tranchante dans les deux surfaces. 44e minute.



18h43 - Nolito centre en retrait côté droit mais l'Italie se dégage une nouvelle fois, tranquillement.



18h40 - Iniesta tente de combiner avec Fabregas mais les Italiens se dégagent et tentent de partir en contre. Le match s'emballe. 40e minute.



18h39 - Corner pour l'Espagne. Buffon sort le centre de Nolito du poing.



18h38 - Silva frappe le coup franc mais c'est directement en sortie de but. 37e minute. 1-0.



18h36 - Faute de Pellé sur Iniesta aux 30 m du but de Buffon.



18h33 - BUT POUR L'ITALIE ! Chiellini a suivi le coup franc tiré par Eder et repousé par De Gea dans les pieds de Giaccherini. Malgré le retour de Pigué, le défenseur central de la Juve marque du droit à bout portant. 1-0. 33e minute.



18h32 - Coup franc aux 22 m plein axe obtenu par Pellé pour l'Italie.



18h31 - Le corner est joué à 2, l'arbitre accorde une faute en faveur des Espagnols.



18h30 - Frisson devant le but espagnol, Ramos n'est pas loin de dégager le centre de De Sciglio dans ses propres filets. Corner. et bis repetita.



18h29 - Frappe d'Iniesta en dehors de la surface, c'est cadré mais peu puissant. 28e minute. 0-0.



18h28 - Longue monopolisation du ballon par les Espagnols. Corner en faveur de la Roja.



18h26 - Tête de Parolo à la conclusion d'un contre rondement mené par Bonucci. C'est au dessus. 0-0. 25e minute.



18h25 - Carton jaune pour De Sciglio. Il n'était pas sous la menace d'une suspension pour le match suivant.



18h24 - Le soleil a refait son apparition sur la bande la plus à droite du terrain.



18h23 - 1er corner en faveur de l'Espagne. Ça ne donne rien. 22e minute. 0-0.



18h21 - Nouvelle séquence ibérique, conclue cette fois par un centre d'Alba qui ne trouve personne. Iniesta, Silva et Fabregas commencent à mettre le pied sur le ballon.



18h20 - Beau mouvement espagnol conclu par une frappe de Fabregas contrée aux 16 m.



18h19 - Les Italiens monopolisent toujours le ballon, mais se projettent moins vers la cage de De Gea. 19e minute. 0-0.



18h17 - Chiellini rate sa passe à destination de Giaccherini, les Espagnols récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain.



18h15 - Ouverture de Silva trop longue pour Alba. 6 m. Et il ne pleut plus sur le Stade de France.



18h14 - Les Italiens dominent clairement dans ce 1er quart d'heure.



18h12 - Les Italiens font tourner le ballon dans leur camp avant de déployer vers l'avant. Giaccherini tente une bicyclette dans la surface, c'est sur le poteau de De Gea mais l'arbitre signale une faute du joueur de Bologne. 11e minute.



18h09 - Faute sur Eder, bon coup franc pour l'Italie aux 25 m. La tête de Pellé oblige De Gea a une énorme parade sur sa ligne. 9e minute. 0-0.



18h08 - Perte de balle de De Rossi devant sa surface, c'est finalement sans conséquence.



18h07 - Eder est trouvé dans la surface espagnole mais ne parvient pas à appuyer sa frappe.



18h06 - Nolito rentre dans la surface italienne côté gauche mais s'emmêle les crayons au moment de centrer. 6e minute. 0-0.



18h05 - L'Espagne ne parvient pas à mettre son jeu en place.



18h04 - Iniesta dans la profondeur pour Morata mais c'est trop profond.



18h03 - Il pleut fort au dessus du Stade de France.



18h02 - Les Italiens tout de suite à l'offensive dans ces premières minutes. La défense espagnole s'en sort une 2e fois.



18h02 - Centre de De Sciglio bien capté par De Gea.



18h01 - Les Espagnols ont donné le coup d'envoi.



17h59 - L'émotion a parcouru le Stade de France au cours de ces dernières minutes.



17h57 - Et maintenant l'hymne italien.



17h56 - Place à l'hymne espagnol.



17h55 - Les 22 acteurs de la rencontre et les 5 arbitres pénètrent sur la pelouse.



17h54 - Les Espagnols vont jouer tout en blanc avec de motifs jaunes et rouges sur le maillot. Les Italiens sont tout de bleu vêtus.



17h53 - Les joueurs italiens arrivent les premiers dans le couloir menant à la pelouse du Stade de France.



17h46 - Rappelons qu'Alvaro Morata connaît parfaitement ses adversaires puisqu'il évolue à la Juventus Turin depuis deux saisons.



17h40 - En finale de l'Euro 2012, les buteurs espagnols se nommaient Silva (14e), Alba (41e), Torres (84e) et Mata (88e). Seuls les deux premiers sont dans le groupe de 23 quatre ans plus tard.



17h36 - L'Italie et l'Espagne se sont déjà affrontées à 34 reprises depuis 1920. Le bilan est de 10 victoires partout (14 matches nuls).



17h29 - L'Espagne aligne le même 11 de départ pour la 4e fois en autant de rencontres, alors que l'Italie n'a jamais débuté avec la même équipe.



17h25 - Le Stade de France se remplit doucement.



17h21 - Lors de la phase de poules, l'Italie a battu la Belgique 2-0, la Suède 1-0 et s'est inclinée,avec une équipe bis, face à l'Irlande 1-0. L'Espagne a débuté par des succès contre la République tchèque 1-0 et la Turquie 3-0, avant de tomber contre la Croatie 2-1.



17h14 - Statistique inquiétante pour la Squadra Azzura.

17h10 - Les affiches des quarts de finale connues sont Pologne-Portugal (jeudi 30 juin, 21h, Marseille) et Pays de Galles-Belgique (vendredi 1er juillet, 21h, Villeneuve-d'Ascq). La France connaîtra son adversaire dans la soirée à l'issue d'Angleterre-Islande.



17h04 - Le vainqueur retrouvera l'Allemagne pour une place en demi-finale. Le match aura lieu le samedi 2 juillet à Bordeaux.



17h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce choc Italie-Espagne, avant-dernier 8e de finale de cet Euro 2016.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP