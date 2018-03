publié le 27/06/2016 à 15:34

Ce Belgique-Hongrie (4-0) est parti sur les mêmes bases que le match qui l'a précédé, Allemagne-Slovaquie. La Mannschaft avait ouvert le score par son défenseur central Jérome Boateng à la 8e minute (score final 3-0). Les Belges ont mis deux minutes de plus pour trouver l'ouverture. Et là encore c'est un élément de la charnière centrale qui a frappé, Toby Alderweireld. Le joueur de Tottenham a profité d'un excellent coup franc tiré par Kevin De Bruyne pour placer une tête imparable au second poteau.



Si les Allemands ont réussi le break juste avant la pause, les Belges ont dû attendre la 78e minute pour se mettre à l'abri, après quelques occasions nettes en faveur des Magyars. La délivrance est venue par Michy Batshuayi, le futur ex attaquant de Marseille. Deux minutes plus tard, Eden Hazard portait le score à 3-0. Et dans le temps additionnel, l'ancien Monégasque Yannick Carrasco parachevait le succès des Diables Rouges.



La Belgique retrouvera en quart de finale le Pays de Galles de Gareth Bale, tombeur de l'Irlande du Nord (1-0), le vendredi 1er juillet (21h) à Villeneuve-d'Ascq. L'autre affiche de cette moitié de tableau opposera le Portugal à la Pologne le jeudi 30 juin (21h) au stade Vélodrome de Marseille.