publié le 07/09/2019 à 19:30

Après des victoires 4-1 en Moldavie (171e nation mondiale), 4-0 face à l'Islande (36e), 4-0 en Andorre (136e) mais une défaite 2-0 en Turquie (37e) en juin, les Bleus reprennent le fil de leur parcours éliminatoire vers l'Euro 2020, qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet prochain dans 12 villes du continent (demi-finales et finale à Londres).

Dans ce groupe H où les deux premiers décrocheront un billet direct, la France ne devance la Turquie et l'Islande qu'à la différence de buts (+9 contre +7 et 0, 9 points chacun). L'Albanie, qui ne possède aucun joueur de premier plan dans son effectif actuel, pointe à la 4e place avec 6 points. Ce match suivi trois jours plus tard par la réception d'Andorre (dernier du groupe), toujours au Stade de France, mardi 10 septembre (20h45).

Pour ce 8e affrontement face aux Albanais depuis 1990, les Bleus sont privés de Kylian Mbappé, Paul Pogba ou N'Golo Kanté. Il reste Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Raphaël Varane, Benjamin Pavard ou Lucas Hernandez parmi les titulaires du Mondial pour tenter de décrocher un sixième succès (un nul et une défaite par ailleurs) face au pays des Balkans. Dans le même temps, les Turcs reçoivent les Andorrans et les Islandais accueillent les Moldaves.

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud

Albanie : Strakosha - Ismajli, Djimshiti, Mavraj (cap.) - Hysaj, Ramadani, Abrashi, Roshi - Uzuni, Bare, Balaj

Arbitre : Jesus Gil Manzano (ESP)