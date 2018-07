publié le 28/06/2018 à 19:00

Pour du beurre, mais surtout pour l'honneur : la Tunisie quitte la Russie et le Mondial 2018 sur une première victoire en Coupe du monde depuis 1978, après avoir dominé le Panama (2-1) lors du match entre éliminés du groupe G. Sur la pelouse de Saransk, les Aigles de Carthage ont fêté ça comme une qualification pour les 8es de finale, et tant pis si tous les yeux étaient tournés à 2.000 kilomètres de là, à Kaliningrad, pour le choc entre les Belges et les Anglais.



L'essentiel était ailleurs. Sourires, bras tendus vers le ciel et drapeaux rouge et blanc... les Tunisiens quittent la Coupe du Monde sur un baroud d'honneur, un premier succès dans un Mondial depuis 40 ans. La dernière fois que les Aigles s'étaient imposés en Coupe du Monde, c'était face au Mexique (3-1). Les joueurs actuels n'étaient pas nés et Nabil Maâloul, le sélectionneur, n'était alors qu'un tout jeune espoir de l'Espérance de Tunis.

Ouverture du score panaméenne

C'est une délivrance pour un pays dingue de football mais aussi pour une équipe qui n'a pas été épargnée en Russie : face au Panama, la Tunisie a ainsi aligné son troisième gardien (Mathlouti) en autant de rencontres après les blessures du titulaire, Mouez Hassen, et de son remplaçant, Farouk Ben Mustapha. Cette Tunisie remaniée a pourtant joué avec le feu : les Aigles ont eu le ballon et les occasions mais ils ont attendu d'être menés, sur un but contre son camp de Yassine Meriah (33e), pour renverser la vapeur.

Les Nord-Africains a montré du cœur et du courage tout au long de la compétition. Cela n'avait pas suffi face à l'Angleterre (2-1) ni la Belgique (5-2). Cette fois si, puisque Fakhreddine Ben Youssef (51e) puis Wahbi Khazri (61e) ont fini par trouver l'ouverture après avoir longtemps buté sur Jaime Penedo.

Groupe G : le point final

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Belgique 9 3 3 0 0 9 2 7

2. Angleterre 6 3 2 0 1 8 3 5

-----------------------------

3. Tunisie 3 3 1 0 2 5 8 -3

4. Panama 0 3 0 0 3 2 11 -9