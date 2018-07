publié le 26/06/2018 à 14:30

La France termine en tête de sa poule après son triste nul face au Danemark (0-0), qui valide de son côté sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Monde, mardi 26 juin à Moscou.



"On a fait plus qu'eux. Ils ne viennent pas, on ne va pas non plus aller les chercher s'ils ne veulent qu'un point", a commenté Didier Deschamps à la fin du match. Et d'ajouter : "Il n'y avait pas de risque outre mesure à prendre non plus. Le résultat convient aux deux équipes même si on a eu les occasions pour gagner ce match."

Le sélectionneur avait largement remanié son effectif pour cet ultime match de poule. Mais les remplaçants n'ont pas particulièrement marqué de points. N'Golo Kanté et Raphaël Varane ont quant à eux confirmé leur statut de patrons de la défense française.

Revivez le match minute par minute :

93e - C'est terminé. Match nul 0-0 entre la France et le Danemark, tous les deux qualifiés pour les 8es de finale, les Bleus avec la 1re place du groupe C, les Danois avec la 2e. Leurs adversaires seront connus sur les coups de 21h55 ce soir. A priori, le Danemark jouera contre la Croatie dimanche 1er juillet (20h) et la France contre le Nigeria ou l'Argentine samedi 30 juin (16h). Mais tout est encore possible dans le groupe D et l'Islande peut aussi se qualifier.



92e - Les 3 minutes de temps additionnel sont bien entamées.



90e - Mbappé slalome dans la surface, profite d'un contre favorable mais ne peut aller plus loin ni délivrer de passe.



89e - Centre de Sidibé pour Mbappé, l'attaquant français n'obtient même pas le corner.



88e - Si le score en reste là, ce serait le premier 0-0 de ce Mondial.



86e - L'entrée de Fekir fait du bien aux Bleus, même si cette action n'arrive pas jusqu'à la surface danoise.

82e, 0-0

ACTION FRANCAISE

FEKIR, ENCORE LUI



A l'entrée de la surface, Mbappé sert Fekir qui arme du gauche. Son tir enroulé oblige Schmeichel à détourner sur sa droite. Le Lyonnais fait du bien depuis son entrée en jeu

84e - Giroud s'écroule dans la surface, l'arbitre ne bronche pas.



82e - Enfin une parade à réaliser par Schmeichel sur une nouvelle frappe, cadrée cette fois, de Fekir. La gardien danois a repoussé des deux poings. 0-0.



82e - Il ne se passe plus grand chose depuis plusieurs poignées de seconde. Les Danois n'hésitent pas à repasser par Schmeichel.



79e - Giroud tente l'enchaînement contrôle de la poitrine-frappe de volée. C'est encore au dessus. 0-0.



78e - Mbappé prend la place de Dembélé pour le dernier quart d'heure.



77e - Les Danois sont les plus entreprenants dans cette fin de match. Mandanda veille au grain.



75e - 2e changement côté danois, Cornelius sort, Dolberg entre.



74e - Tête de Dalsgaard pour enlever le ballon à Fekir sur un centre de Dembélé. Dans la foulée, Giroud place sa tête sur un centre de Mendy : ce n'est pas cadré. 0-0.



72e - Approche danoise autour de la surface française. Sidibé remporte son duel face à Delaney.



70e - Fekir fait trembler les filets mais pas du bon côté des buts de Schmeichel sur ce missile du gauche. 0-0.



68e - 2e changement côté français : Griezmann, une nouvelle fois, cède sa place à Fekir.



68e - Mendy centre au poteau de corner mais ne trouve pas Dembélé.



66e - Les Danois aux abords de la surface française. Mendy concède la touche.



65e - Nouvelle récupération des Danois dans leur camp. Griezmann et Giroud sont invisibles côté français depuis de longues minutes. 0-0.



64e - Deschamps fait la grimace sur son banc de touche.



62e - Corner en faveur du Danemark. Mandanda dégage des deux poings.



62e - Le rythme est retombé alors que l'heure de jeu est dépassée. Il fait très chaud à Moscou.



60e - Premier changement côté danois. Sortie de Sisto, entrée de Fischer.



59e - Frappe d'Eriksen non cadrée mais les Rouges et Blancs jouent un peu plus haut. 0-0.



58e - Au duel avec Cornelius, Mendy joue la sécurité avec cette tête en retrait pour Mandanda, qui s'empare du ballon.



57e - Cornelius reste au sol après un contact avec Kimpembe. Il finit par se relever.



55e - Frappe de Lemar repoussée par la muraille rouge.



54e - Coup franc en faveur du Danemark à environ 40 m des buts de Mandanda. Le gardien de l'OM relâche le ballon dans un premier temps sur la frappe d'Eriksen mais s'en empare derrière devant un attaquant danois.



53e - Intervention musclée de Kimpembe sur Cornelius.



51e - Griezmann cherche Dembélé dans la surface, un Danois dégage loin, la France relance une offensive mais Schmeichel récupère le ballon. 0-0. Dans l'autre match, le Pérou vient de doubler la mise face à l'Australie (2-0).



50e - Mendy entre déjà à la place de Hernandez, peut-être touché physiquement.



49e - Toujours deux ou trois joueurs autour du porteur de ballon, ici c'est encore Griezmann qui se fait reprendre alors qu'il allait lancer un contre.



48e minute - On est repartis sur les mêmes bases, avec des Français dans la camp danois mais qu'il est difficile d'approcher des buts de Schmeichel.



17h02 - C'est reparti, les Danois ont donné le coup d'envoi. Pas de changement à signaler. Mendy est parti s'échauffer.



16h56 - La France confisque le ballon (71,5% de possession) mais peine à frapper au but (5 tirs) et a se montré dangereuse (1 tir cadré). Comme face à l'Australie, elle est accrochée à la pause. Avec ce 0-0, elle reste tout de même en tête du groupe A avec 7 points contre 5 pour le Danemark, 3 pour le Pérou et 1 pour l'Australie.



16h47 - L'arbitre le laisse pas les Bleus tirer le coup franc. Mi-temps sur ce score de 0-0. La France n'a pas réussi à trouver la solution face à la muraille rouge et blanche.



47e - Corner en faveur des Danois. Eriksen le frappe. Ça ne donne rien. Sur le contre, Griezmann s'échappe mais est fauché par Jorgensen, qui prend un carton jaune.



46e - Griezmann tente la passe aveugle dans la surface. Personne n'a suivi.



46e - 2 minutes de temps additionnel.



45e - Dembélé tente encore sa chance de loin. Largement au dessus.



44e - Frappe de Giroud, servi en retrait par Griezmann, au dessus. L'arbitre de touche avait de toute façon levé sin drapeau pour un hors jeu de "Grizou". 0-0.



41e - Accélération et centre de Ddeùmbélé repoussé par la tête de Dalsgaard.



40e - Offensive danoise stoppée par Varane.



39e - Frappe enroulée de Griezmann sans danger pour Schmeichel.



38e - Griezmann multiplie les appels, les courses, mais peine à être trouvé par ses compères d'attaque.



35e - Nouveau centre français dans la surface et nouvelle bonne réaction défensive des Danois, qui dégagent le plus loin possible. Toujours pas de tir cadré dans ce match fermé. 0-0.



34e - Coup franc en faveur du Danemark mal joué par Sisto.



33e - Frappe de Dembélé du droit juste devant la surface. C'est de peu à côté.



31e - Lemar s'empale sur la défense danoise, qui va pouvoir ressortir de nouveau.



29e - Centre de Griezmann au 2nd poteau, il n'y a personne. Sur le contre, Eriksen, arrive légèrement en retard devant Mandanda pour reprendre le centre de Cornelius. Frisson sur le but des Bleus. 0-0.



28e - La possession est à 65% en faveur des Bleus.



27e - Lemar le frappe du gauche, un Danois prolonge en corner, on n'était pas loin du but contre son camp.



26e - Centre de Hernandez en retrait directement sur Eriksen. Toujours 0-0 mais bon coup franc obtenu par Lemar aux 30 m légèrement sur la gauche.



25e - Main d'un Danois dans sa surface mais elle ne semble pas intentionnelle et l'arbitre ne dit rien.



24e - Hernandez, très bon, obtient une faute à hauteur de la ligne médiane.



22e - Corner en faveur des Danois, Kimpembe perd son duel avec Cornelius. Varane puis Kimpembe repoussent le danger.



21e - Talonnade de Griezmann dans l'entrejeu, Lemar n'a pas suivi.



20e - Dans l'autre match, le Pérou (déjà éliminé) ouvre le score face à l'Australie par Carrillo à la 18e. Tout bon pour le Danemark.



19e - Le rythme s'accélère. Griezmann est lancé en profondeur dans la surface mais ne peut redresser le ballon.



18e - Contre danois emmené par Cornelius. Kimpembe, au duel, gagne la touche.



17e - Les Bleus dominent désormais mais le Danemark est regroupé derrière.



16e - Lemar se charge du coup de pied de coin. Varane place sa tête mais c'est trop décroisé.



15e - Frappe lobée de Giroud sortie en corner de façon aérienne par Schmeichel. Corner pour les Bleus.



13e - Les Bleus tentent d'avancer côté gauche avec Hernandez, Lemar et Griezmann mais sont contraints reculer.



11e - Ouverture de Sidibé directement en sortie de but.



10e - Début de match équilibré. Les Bleus n'ont pas encore pu emballer la rencontre sur un de leur contre.



8e - Au tour des Bleus d'obtenir un corner. Smeichel s'empare du ballon.



6e - le 1er corner est en faveur du Danemark. Il est obtenu par un Braithwaite surmotivé. Ça ne donne rien.



4e - L'arbitre ne siffle rien alors que Braithwaite s'est écroulé dans la surface française.



3e - Les Danois dans le camp français pour la première fois, les Bleus repoussent le danger.



2e - 1er centre de Dembélé repoussé par la défense danoise.



1re minute - Les Bleus n'ont pas perdu le ballon mais se contentent de le faire tourner sans s'approcher des buts danois.



16h00 - C'est parti pour les 45 premières minutes, les Bleus ont donné le coup d'envoi.



15h59 - Les Danois se rassemblent en cercle au milieu de la pelouse, tandis que les Bleus se mettent en place.



15h58 - L'arbitre est le Brésilien Sandro Ricci.



15h56 - Les Bleus n'ont remporté qu'un seule fois leurs trois matches de poule. C'était en 1998.



15h54 - Place aux hymnes, en commençant par le danois, suivi de la Marseillaise.



15h53 - Entrée des 22 acteurs de la rencontre sur la pelouse.



15h52 - Côté danois, l'attaquant Yussuf Poulsen est suspendu.



15h51 - À 33 ans, Mandanda (27 sélections) va garder les buts de la France pour la première fois en Coupe du Monde.



15h48 - Voici le règlement en cas d'égalité entre deux équipes.



15h46 - Les deux équipes sont rentrées au vestiaires. L'ambiance monte encore d'un cran dans le stade Loujniki.



15h38 - Les Bleus ont remporté leurs trois derniers matches face au Danois, en amical. Mais en Coupe du Monde, leur dernier duel a été remporté par les rouges et blancs, en 2002 (2-0).



15h15 - L'échauffement a débuté à Moscou.



15h09 - Aligné en défense centrale, Kimpembe (22 ans, PSG) va connaître sa première titularisation avec les Bleus et sa première association avec Varane.

4 - Presnel Kimpembé est seulement le 4e joueur de l'équipe de France ¿¿ à fêter sa 1ère titularisation en Bleu lors d'une Coupe du Monde ¿ au 21e siècle



2006 ¿ Ribéry v Suisse



2014 ¿ Schneiderlin & Digne v Équateur



2018 ¿ Kimpembe v Danemark



Bizutage. #DANFRA #CM2018 pic.twitter.com/prixcKyz8I — OptaJean (@OptaJean) 26 juin 2018

14h53 - Et voici le 11 danois : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap.), Christensen, Stryger - Delaney, Jorgensen - Sisto, Eriksen, Braithwaite - Cornelius.



14h51 - Il y a donc bien six changements par rapport au match face à l'Australie. Mandanda, Sidibé, Kimpembe, Nzonzi, Dembélé et Lemar entrent, Lloris, Pavard, Umtiti, Pogba, Matuidi et Mbappé sortent.



14h48 - C'est officiel, les Bleus joueront avec Mandanda, Sidibé, Varane, Kimbembe, Hernandez, Nzonzi, Kanté, Dembélé, Griezmann, Lemar et Giroud.



14h45 - Les équipes de départ devraient être connues dans quelques minutes. Découvrez les 11 probables des deux équipes.



14h36 - Les Bleus évolueront aujourd'hui avec un maillot blanc, un short bleu et des chaussettes blanches, comme face à l'Italie le 1er juin dernier en match de préparation (3-1).



14h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce Danemark-France, dernier match de poules des Bleus dans ce Mondial 2018.