La difficulté augmente de plusieurs crans d'un coup. Quatre jours après un succès (2-0) contre une très faible équipe d'Irlande, composée de nombreux joueurs de divisions inférieures, l'équipe de France se frotte à l'Italie. Il ne restera ensuite que 15 jours et un match contre les États-Unis (samedi 9 juin à Lyon) avant France-Australie, premier match du groupe C dans le Mondial.



Certes, cette Squadra Azzura est en totale reconstruction après son échec en barrages face à la Suède, qui lui vaut une première absence en Coupe du Monde depuis 60 ans. Mais le nouveau sélectionneur Roberto Mancini compte bien relancer la machine au plus vite. Son choix de rappeler Mario Balotelli s'est avéré payant contre l'Arabie Saoudite lundi 28 mai (2-1) avec un joli but de l'attaquant de Nice.

Encore titulaire ce soir, "Super Mario" aura peut-être à cœur de dire une dernière fois au revoir au public de l'Allianz Riviera, avant un probable transfert. Les Bleus restent sur deux succès en comptant celui en Russie en mars (1-3). Par rapport au 11 qui a débuté contre l'Irlande, Didier Deschamps a procédé à sept changements.

Les équipes de départ :

France : Lloris (cap.) - Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Dembélé



Italie : Sirigu - Zappacosta, Bonucci, Rugani, De Sciglio - Chiesa, Pellegrini, Bonaventura, Insigne - Cristante - Balotelli