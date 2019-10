Éliminatoires Euro 2020 : qui diffuse Islande-France et France-Turquie ?

publié le 10/10/2019 à 10:30

L'équipe de France masculine de football disputera-t-elle l'été prochain (12 juin-12 juillet) l'Euro pour la huitième fois d'affilée ? Avec un statut de tête de série lors du tirage au sort du 30 novembre à Bucarest ? Devra-t-elle en passer par un barrage pour arracher sa place parmi les 24 participants ?

S'il lui reste quatre matches à disputer dans les éliminatoires, ce sont bien les deux prochains qui doivent dessiner son avenir Islande-France, vendredi 11 octobre (20h45), et France-Turquie, lundi 14 octobre (20h45). Il y aura ensuite France-Moldavie le 14 novembre et Albanie-France le 17 novembre.

Après six journées dans la poule H, la Turquie et la France comptent 15 points, l'Islande 12, l'Albanie 9, la Moldavie 3 et Andorre 0. Les deux premiers sont directement qualifiés pour le championnat d'Europe. À Reykjavik, les Bleus peuvent éliminer les Islandais en cas de succès, se retrouver en ballottage en cas de revers. Face aux Turcs au Stade de France, c'est peut-être la première place qui sera en jeu. Elle offrira un tirage au sort a priori plus aisé pour la phase finale.

TF1 puis M6

Pour l'heure, rien n'invite à l'inquiétude, même si Kylian Mbappé et Paul Pogba sont encore forfaits, de même que Hugo Lloris. Mais s'il n'y a pas au moins un nul en Islande (battue 4-0 au Stade France en mars), la réception de la Turquie s'annonce brûlante, d'autant que les Turcs ont remporté la manche aller 2-0 chez eux en juin.

Ce France-Turquie du lundi 14 octobre est à suivre en direct à la télévision sur M6 à partir de 20h35, avec une rediffusion à partir de 00h10 sur la chaîne L'Équipe. C'est TF1 qui a les droits pour Islande-France du vendredi 11 octobre, avec là encore un différé sur L'Équipe juste après minuit.

RTL et RTL.fr sont également mobilisés avec deux soirées spéciales à la radio et sur le site internet.