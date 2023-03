ÉDITO - "Le livre, c'est l'exact opposé des écrans", estime Alba Ventura

Afin d'encourager chacun à remettre la lecture au cœur du quotidien et susciter l'envie de lire 15 minutes par jour, le CNL invite tous les lecteurs à participer à la seconde édition de l'opération "Le 10 mars, je lis, nous lisons".

Lancée en 2022, l'opération "10 mars je lis, nous lisons" ou "le quart d'heure de lecture" a pour but de faire lire nos enfants, d'encourager les jeunes à ouvrir un livre, parce qu'on voit bien qu'ils ne lisent plus. Ils se sont fait rattraper par le téléphone portable et les écrans en général. C'est une catastrophe !

En moyenne, je vous rappelle que les 7-25 ans passent 3h50 par jour sur un écran (téléphone, ordinateur ou jeux vidéos), une catastrophe, je vous dis. C'est pour ça que cette opération est absolument essentielle pour inciter, encourager à la lecture.

Le livre, c'est l'exact opposé des écrans. Lire, c'est d'abord un moment de calme. Et le livre n'a pas d'effet négatif sur la concentration. C'est même l'inverse : la lecture, c'est du plaisir, de la découverte. Lire une bande dessinée, c'est lire. Lire un manga, c'est lire aussi. Il ne faut surtout pas frustrer l'apprenti lecteur.

Je salue vivement cette initiative qui n'est pas seulement partagée dans les écoles, les collèges et les lycées. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire. Il y a donc des associations qui s'y sont mises, des entreprises aussi. Qui décident que le 10 mars, à une heure définie, on lit tous un quart d'heure, seul ou à plusieurs, à la pause déjeuner ou à la fin de la journée. Un quart d'heure, ce n'est pas grand chose.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info