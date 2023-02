DOCUMENT RTL - FFF : "Si Le Graët se maintient, je démissionne", dit un membre du comité exécutif

Noël Le Graët n'a pas l'intention de démissionner pour l'instant. Son avocate Florence Bourg a pris la parole pour la première fois ce jeudi matin sur RTL. Il reste le président de la Fédération française de football, "jusqu'à nouvel ordre", dit-elle. Malgré tout, la pression reste maximale.

RTL a pu interroger Éric Borghini, membre du comité exécutif de la Fédération Française de football. "Le statu quo n'est pas une option et je pense que là, le président est au pied du mur et il devra prendre ses responsabilités. On va écouter le président puisque personne ne peut le contraindre à démissionner", dit-il.

"J'ai appelé à sa démission dès le 11 janvier. Je pense qu'il doit partir parce que c'est intenable. S'il se maintient, je pense que moi je démissionne. Et je pense aussi que je serai suivi par un certain nombre de mes collègues", ajoute Éric Borghini.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info